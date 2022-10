The Fabelmans di Steven Spielberg: grande accoglienza alla Festa del Cinema di Roma

Dopo lo straordinario successo alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città, The Fabelmans uscirà nei cinema a Natale.

Dopo lo straordinario successo dell’anteprima nazionale ieri alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città, dove il pubblico ha accolto il film con caloroso entusiasmo e ben cinque minuti di applausi, Leone Film Group e Rai Cinema sono lieti di annunciare che The Fabelmans, il nuovo attesissimo film del quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg, sarà al cinema dal 22 dicembre 2022.

Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, dichiara in merito:

Un inno al cinema, un incondizionato atto d’amore e di fede nella sua forza e nella sua magia. The Fabelmans, il racconto fortemente autobiografico del grande Maestro Steven Spielberg, è uno dei film più attesi di tutta la stagione, e Leone Film Group e Rai Cinema, con 01 Distribution, hanno il privilegio di presentarlo in Italia, primo tra i paesi europei, dal 22 dicembre. L’enorme successo alle anteprime di ieri alla Festa del Cinema di Roma e Alice nella Città, conferma ancora una volta il talento straordinario di uno dei più grandi cineasti viventi. La critica statunitense considera già The Fabelmans tra i titoli di punta nella corsa ai prossimi Oscar e siamo certi che, dopo aver appassionato il pubblico del Festival di Toronto e adesso quello di Roma, riuscirà ad entusiasmare anche tutti gli spettatori che avranno la possibilità di vederlo al cinema durante le prossime festività di Natale.

Raffaella Leone – Amministratore Delegato – e Andrea Leone, Presidente e Amministratore Delegato di Leone Film Group, hanno così commentato:

Siamo felici e onorati di distribuire in Italia The Fabelmans con Rai Cinema e 01 Distribution, il nuovo attesissimo film di Spielberg, che ieri sera ha letteralmente entusiasmato il pubblico e la stampa alle Anteprime alla Festa del Cinema di Roma e Alice nella città. È un sodalizio che si rinnova quello di Leone Film Group con Steven Spielberg, uno dei più grandi registi di tutti i tempi, che questa volta ci ha regalato la sua opera più intima e personale, una storia appassionante e coinvolgente, già definita “un capolavoro assoluto”. Un film che rivela il genio di Spielberg, il potere dei sentimenti, la magia del grande cinema.

The Fabelmans è scritto da Spielberg insieme al drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista, due volte candidato all’Oscar per le sceneggiature di Lincoln e Munich. I produttori sono la candidata all’Oscar Kristie Macosko Krieger, Spielberg e Kushner.

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e il potere salvifico del cinema. Il film, che ha già vinto il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, è interpretato dalla quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all’Oscar Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.

