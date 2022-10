Silent Hill: Ascension annunciato ufficialmente: è una nuova serie interattiva

Silent Hill: Ascension è stato annunciato ufficialmente con un trailer questa sera in occasione dell’evento di Konami dedicato al futuro della serie Silent Hill. Si tratta di una nuova serie interattiva realizzata da Bad Robot Games e Genvid che trasporta il franchise di Silent Hill verso “un nuovo universo”.

La serie in streaming, in arrivo nel 2023 e diretta da J.J. Abrams, permetterà ai fan di tutto il mondo di “plasmare il canone di Silent Hill” grazie alle proprie scelte. Nella serie live, gli utenti assisteranno insieme allo sviluppo di una terrificante storia, potendo scegliere l’esito o l’andamento degli eventi. Le scelte, però, porteranno a delle conseguenze irreversibili.

È stato confermato che Silent Hill: Ascension debutterà su molteplici piattaforme, ma al momento non sono stati forniti altri dettagli in merito. Silent Hill: Ascension rappresenta uno dei tentativi di Konami di espandere l’universo di Silent Hill oltre i videogiochi: in arrivo, oltre ad Ascension, vi è anche un terzo lungometraggio live action dal titolo Return to Silent Hill.