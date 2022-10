Resident Evil Showcase: svelata la durata dell’evento

20—Ott—2022 / 11:55 AM

Questa sera andrà in onda il Resident Evil Showcase che includerà diverse novità su Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Gold Edition e non solo. Stando a quanto riportato da un noto dataminer, l’evento durerà ben 57 minuti e 7 secondi.

🚨 Resident Evil Showcase Length : 57m 7s 🟦 #ResidentEvil pic.twitter.com/u06cKeonDw — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 19, 2022

Si parla dunque di una diretta streaming di quasi un’ora durante la quale vedremo in azione Resident Evil 4 Remake e scopriremo maggiori dettagli su Resident Evil Village Gold Edition e l’atteso DLC con protagonista Rose e forse anche qualche aggiornamento sula modalità multiplayer Resident Evil Re:Verse. Al momento non sappiamo ovviamente quali saranno nello specifico i contenuti della diretta, ma Capcom ha promesso che non si parlerà solo dei titoli poc’anzi citati.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il Resident Evil Showcase verrà trasmesso a partire dalla mezzanotte di questa sera 20 ottobre 2022.