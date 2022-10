L’ora in cui mangi influisce sulla tua fame, sulla tua energia e su come il corpo accumula grasso. Uno studio recente di Boston consiglia che mangiare presto migliora la tua salute, anche consumando i pasti nell’arco di 10 ore. Lo studio ha coinvolto 16 partecipanti obesi chiedendo loro di mangiare esattamente gli stessi pasti in orari diversi. Uno a inizio giornata e il secondo quattro ore dopo.

I ricercatori hanno raccolto campioni di sangue, temperatura corporea e dispendio energetico. Inoltre, hanno scoperto come i modelli di alimentazione e quelli genetici possano influenzare le molecole coinvolte nell’adipogenesi (immagazzinamento del grasso corporeo).

Volevamo testare i meccanismi che potrebbero spiegare perché mangiare tardi aumenta il rischio di obesità. Precedenti ricerche da parte nostra e di altri avevano dimostrato che mangiare tardi è associato ad un aumento del rischio di obesità, ad un aumento del grasso corporeo e ad un ridotto successo nella perdita di peso. Volevamo capire perché.

autore senior Frank Scheer, professore di medicina alla Harvard Medical School

Alla fine i risultati hanno dimostrato che mangiare tardi aumentava la fame, diminuiva il dispendio d’energia, bruciando calorie più lentamente. Inoltre, alterava la crescita del grasso aumentando il rischio di obesità. L’ormone leptina, prodotto in caso di sazietà, ha avuto una netta diminuzione, mangiando tardi. Inoltre, gli esperti hanno fatto uno studio incrociato includendo fattori comportamentali e ambientali fra cui esercizio fisico, postura, sonno ed esposizione alla luce.