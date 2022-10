Italia: la siccità non si arresta e sono necessari degli interventi

Secondo una stima di Coldiretti, i rincari energetici e la siccità porterà a un aumento della spesa delle famiglie italiane di 650 euro. Il fenomeno della siccità continuerà a colpire diverse zone dell’Italia, in particolare avrà delle conseguenze per agricoltori, contadini e aziende che si ripercuoteranno inevitabilmente sui cittadini.

Negli ultimi mesi si è parlato di un piano di invasi, arrivato da Coldiretti e ANBI, i quali chiedono da tempo ai governi di creare una rete nazionale per l’accumulo dell’acqua piovana. In Lombardia, per esempio, le risorse idriche scarseggiano oltre il 53%, con le portate dei fiumi ridotte a livelli minimi e l’esistenza di alcuni laghi messa a rischio. Questo nel 2022 è costato alle imprese agricole lombarde quasi mezzo miliardo di euro.

Lo stesso sta avvenendo in Friuli Venezia-Giulia, dove è aumentato il rischio idrogeologico sui corsi d’acqua a causa della mancanza di piogge significative, e in Piemonte, dove i corsi d’acqua presentano una persistente situazione di secca.

Il governo in carica ha stanziato 3,9 miliardi di investimenti da usare prevalentemente nel Mezzogiorno, impiegando anche parte dei fondi del PNRR.