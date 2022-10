Instagram: presto potremo aggiungere i nostri brani preferiti al nostro profilo?

Instagram sta lavorando ad una nuova funzione piuttosto interessante. Il social un domani potrebbe consentire agli utenti di personalizzare i loro profili con le proprie canzoni preferite. Insomma, qualcosa che ricorda un pochino MySpace, l’antenato dei social moderni.

La funzione, che internamente è già in fase di testing, è stata scoperta dal noto Alessandro Paluzzi, leaker che in passato aveva più volte scoperto alcune altre funzioni dormienti di Instagram e di alcuni altri social popolari. Un portavoce di Instagram ha confermato l’esistenza della funzione, spiegando che si tratterebbe di un «prototipo testato esclusivamente internamente e non esternamente».

Tradotto: per il momento la stanno testando i dipendenti di Instagram e non è ancora stata sbloccata per nessun utente.

I brani musicali faranno la loro comparsa in cima al profilo, tra la biografia e la galleria delle foto e dei Reels dell’utente.

Come spiega Mashable USA, questa novità di fatto riprende una delle funzioni più popolari di MySpace, che consentiva di arricchire il proprio profilo con i brani delle proprie band preferite. Grazie alla possibilità di manifestare i loro gusti musicali, gli utenti di Instagram avranno ancora più possibilità di personalizzare il loro profilo ed esternare la loro personalità.

#Instagram is working on the ability to add a song to your profile 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 17, 2022

Purtroppo al momento non sappiamo se questa funzione verrà mai rilasciata pubblicamente o se, al contrario, è destinata a rimanere un esperimento fine a se stesso. Il fatto che Instagram testi una nuova funzione non significa necessariamente che quella funzione vedrà la luce.