Dune: le riprese della serie TV prequel inizieranno a novembre

Arrivano delle novità sulle produzioni riguardanti l’universo narrativo di Dune, l’anno scorso è uscito il primo capitolo della saga cinematografica, e a breve inizieranno le riprese della seconda parte, ma a novembre partirà anche la produzione della serie TV prequel, che sarà intitolata Dune: The Sisterhood.

Dune: The Sisterhood inizierà con le riprese a novembre a Budapest, in Ungheria, negli stessi luoghi e periodo in cui si svolgeranno le riprese del secondo film su Dune. Dune: the Sisterhood avrà come protagonista Emily Watson (Chernobyl, Hilary and Jackie), Shirley Henderson (Harry Potter, Miss Pettigrew Lives for a Day), e Indira Varma (Game of Thrones, Star Wars: Obi-Wan Kenobi). Diane Ademu-John farà da sceneggiatore, co-showrunner e regsta. Alison Schapker farà da co-showrunner e produttrice esecutiva. Johan Renck dirigerà i primi due episodi.

Al centro di Dune: The Sisterhood ci saranno le sorelle Harkonnen alle prese con una lotta contro le forze che minacciano il futuro dell’umanità, che le porterà a creare la setta conosciuta come Bene Gesserit. Si tratta di un gruppo con straordinarie abilità sia a livello fisico che mentale, capace di cavalcare l’onda degli intrighi politici dell’impero, e che lavorerà ad un piano che le guiderà sul pianeta Arrakis, conosciuto anche come Dune.