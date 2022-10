Smartphone e dispositivi: ci hanno fatto dimenticare di pensare

Ormai non ci ricordiamo più come era divertente mettersi seduti a pensare perché gli smartphone e altri dispositivi ci distraggono.

Uno studio recente americano ha sottolineato come le persone spesso sottovalutano quanto divertimento ci sia a trascorrere un po’ di tempo a pensare. Farlo senza usare cellulari o altri dispositivi elettronici. L’uomo ha una grande capacità di immergersi nei suoi pensieri. Una nuova ricerca attesta come le persone abbiano difficoltà ad apprezzare il coinvolgimento del loro pensiero.

Ecco forse perché le persone preferiscono distrarsi con dispositivi elettronici invece che rilassarsi. I numerosi partecipanti di sondaggi svolti hanno affermato di desiderare di stare seduti a pensare 20 minuti senza avere alcun tipo di distrazione. Quando lo hanno fatto si sono divertiti moltissimo. Ciò indipendentemente dal luogo in cui i partecipanti si trovavano e dal tempo di riflessione impiegato. Un altro esperimento ha invece analizzato le aspettative di due gruppi partecipanti in relazione al pensare e al loro piacere nel controllo delle notizie online. Anche qui pensare ha portato grande soddisfazione.

Lasciar vagare la mente può avere tanti vantaggi: risolvere problemi, migliorare la creatività e persino aiutare a trovare un significato nella vita. Il pensiero è stato riscontrato nei sondaggi come qualcosa di più divertente di quanto si pensasse. La ricerca in futuro analizzerà quali tipi di pensiero sono più divertenti e motivanti. Inoltre, sarebbe curioso scoprire anche i motivi per cui le persone sottovalutano il divertimento di pensare.