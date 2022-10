Intelligenza emotiva: come riconoscerla

Ecco i dieci segni che ti dicono quando chi hai di fronte ha una spiccata intelligenza emotiva. Quelle persone che si caratterizzano per la loro vivace accoglienza.

Almeno una volta nella vita si incontra una persona davvero speciale. Una persona talentuosa che riesce a mettere gli altri a proprio agio. Le caratteristiche principali di tali persone sono sincerità, trasparenza e capacità di comprensione. Ecco che il progetto Talent Smart ha permesso agli esperti di indentificare gli aspetti di queste persone. Si tratta di dieci peculiarità.

Ascoltano davvero e fanno domande: Molte persone sono talmente prese a capire quando l’altro finisce di parlare, che non comprendono il senso del discorso. Altre invece ascoltano in maniera profonda e partecipano in modo attivo al dialogo, facendo anche domande per chiarire e approfondire la tematica affrontata. Un’arte che tutti possono imparare.

Mettono via lo smartphone: Certe persone si infastidiscono se vedono l’altra persona che è impegnata a inviare messaggi mentre parlano. C’è sempre tempo per utilizzare lo smartphone, quindi le energie devono essere mirate all’ascolto della persona che sta parlando.

Sono oneste e trasparenti: Tali persone hanno qualcosa da nascondere, ecco perché non piacciono a nessuno. Meglio affidarsi a persone genuine, così possiamo fidarci meglio di loro. È normale, lo preferiamo tutti.

Non giudicano gli altri: Se si giudica una persona si esprime sempre un parere sugli altri, ecco che invece le persone davvero speciali non giudicano gli altri. Per eliminare la tentazione di giudicare bisogna guardare il mondo con gli occhi altrui. Solo così le persone saranno loro stesse.

Lasciano una prima impressione positiva: Abbiamo la tendenza di decidere se qualcuno ci piace oppure no durante i primi 7 secondi di un incontro. Poi per il resto giustifichiamo la nostra reazione iniziale. Le persone speciali tendono a dare una prima impressione migliore di altre anche con il linguaggio del corpo.

Chiamano le persone per nome: Il nome fa parte di noi. Sentir pronunciato il nostro nome anche durante un saluto ci fa sentire considerati. Ecco che bisogna chiamare le persone con il loro nome per salutarle e per parlare con loro.

Sorridono: Inconsciamente tutti tendiamo a imitare il linguaggio del corpo della persona con cui stiamo parlando. Per fare una buona impressione sugli altri, bisogna sorridere. Il sorriso è contagioso e porta benessere.

Sanno quando è il momento di aprirsi agli altri: A volte è difficile instaurare la conversazione con qualcuno che conosciamo da poco tempo. Per altri invece raccontare a uno sconosciuto la loro vita nel dettaglio è normale. Le persone davvero speciali sanno quando è il momento giusto per aprirsi agli altri e sanno come guidare l’interlocutore.

Lavorano con passione: Le persone tendono a venire attratte da coloro che dimostrano passione in quello che fanno (lavoro). Le persone speciali sanno lavorare seriamente dimostrandosi anche amichevoli con gli altri. Meglio puntare sulle interazioni positive.

Sono davvero uniche: Le persone speciali piacciono facilmente agli altri e hanno un valore prestigioso. Stringere rapporti per loro è facile, portano armonia nell’ambiente lavorativo, si divertono più degli altri e aiutano gli altri a dare il meglio di loro.