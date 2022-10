Nuovo telescopio per andare a caccia di antichissimi lampi stellari

La proposta di un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) è quella di costruire un nuovo telescopio per andare a caccia di antichissimi lampi di raggi gamma che si sono originati dalle esplosioni delle prime stelle dell’universo. La proposta è stata pubblicata su Nature Astronomy.

Il telescopio HUGO (High-redshift Universe GRB Observatory) avrà un diametro di circa 3-4 metri e affiancherà il Vera Rubin Observatory (Vro) in costruzione in Cile, il quale ha 8,4 metri di diametro e lavorerà con la radiazione visibile. I due telescopi, grazie alle loro osservazioni combinate, potranno distinguere i lampi vicini e deboli da quelli che sono stati emessi oltre 12 miliardi di anni fa. I due osserveranno le stesse cose nello stesso momento.

I lampi gamma (GRB) sono delle esplosioni che rilasciano getti di materia a velocità vicine a quella della luce. Questi sono eventi estremamente energetici e altamente luminosi nelle frequenze dei raggi gamma da riuscire a coprire tutte le altre sorgenti di alta energia dell’universo.

Quelli che hanno una durata di qualche secondo o più sono associati alle esplosioni di stelle di massa 10 volte superiore a quella del Sole. Dopo l’esplosione iniziale la stella entra per alcuni giorni in una fase di declino sovrastando in luminosità la galassia anche di 100 volte.