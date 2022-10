Mississippi: livelli troppo bassi che mettono a rischio il trasporto fluviale

Il fiume Mississippi, in seguito a periodi di scarse piogge, è sceso a livelli che non si vedevano da diversi anni. Questo ha comportato un’interruzione del trasporto fluviale verso il Golfo del Messico, un percorso fondamentale per le esportazioni degli Stati Uniti.

I dati del Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) hanno messo in luce che nel tratto di fiume che passa a Memphis, nel Tennessee, il fiume ha raggiunto la profondità più bassa registrata dal 2011, quando l’USGS ha cominciato a pubblicare queste informazioni. La causa di ciò risiede nelle scarse precipitazioni in vari Paesi degli Stati Uniti.

Il basso livello del fiume ha una forte influenza sulle esportazioni. Il mais è stato particolarmente colpito a causa del traffico di chiatte dimezzato.