Dormire in 60 secondi: il metodo 4-7-8

Se contare le pecore non funziona, allora il metodo 4-7-8 fa per te. Una tecnica di respirazione con qualche linea di yoga per farti addormentare in un minuto.

Oggi è possibile addormentarsi in un minuto con il metodo 4-7-8. Lo dice il medico della nota università di Harvard, Andrew Weill. Ecco di cosa si tratta. Non è altro che una tecnica di respirazione con qualche contaminazione da parte dello yoga. Bisogna prendere un grande respiro ed eliminare tutta l’aria dai polmoni. Poi a bocca chiusa si inspira per 4 secondi. Poi si trattiene il respiro per 7 secondi e si espira per 8 secondi con la bocca. Bisogna ripetere per tre volte.

Tale tecnica deriva da un’antica pratica indiana che controlla il ritmo del respiro. Non si intendono solo tecniche di respirazione usate dallo yoga, ma il procedimento con cui si possono assorbire e controllare le energie vitali. Modulando inspirazioni ed espirazioni, il corpo rallenta per natura, poi l’adrenalina e l’ansia diminuiscono. Se ci si concentra sulla respirazione, in pratica lo stress si riduce. Infatti è la pratica per la meditazione. Il metodo 4-7-8 non prevede lunghe sessioni di meditazione per il relax. Così basta solo un minuto per addormentarsi.

Altri accorgimenti possono migliorare il sonno come dormire sempre alla stessa ora ogni giorno. Ad esempio per i bambini è vantaggioso creare una routine prima di dormire, aiuta a prendere sonno più velocemente. Diminuire le fonti di luce e di suoni e non usare dispositivi elettronici almeno mezz’ora prima di andare a letto. Cuscino e materasso confortevoli sono ideali, utilizzare una biancheria di qualità e avere in camera circa 18 gradi.