Dead Space Remake: un video di gameplay mostra l’intero Capitolo 3

In questi giorni sono trapelati in rete tutta una serie di video gameplay estesi dedicati a Dead Space Remake tra cui uno che mostra l’intero Capitolo 3 dell’atteso rifacimento del capolavoro horror di Visceral Games. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra intere sessioni di sessioni di combattimento alternate a fasi di esplorazione ambientate tra gli inquietanti corridoi della USG Ishimura.

Ovviamente, il video mostra una versione non definitiva di Dead Space Remake, quindi sottolineiamo che non bisogna considerare quanto visto come rappresentativo del gioco finale. Il filmato però rivela già l’ottima qualità del comparto grafico e le meraviglie del nuovo sistema di illuminazione. Oltre ad una nuova veste grafica, Dead Space Remake vanterà anche tutta una serie di miglioramenti del gameplay per rendere l’esperienza di gioco ancor più profonda e coinvolgente

Vi ricordiamo che Dead Space Remake sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.