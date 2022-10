Circuito che genera elettricità dal calore

In Italia è stato messo a punto il primo circuito superconduttivo in grado di generare energia elettrica a partire dal calore. Per la prima volta questa tecnologia, prevista in linea teorica, è stata dimostrata sperimentalmente aprendo la strada a nuove applicazioni nel settore delle tecnologie quantistiche superconduttive e la ricerca di nuovi materiali per aumentare l’efficienza energetica.

Il fenomeno dimostrato è chiamato termoelettricità bipolare, ovvero la capacitò dei materiali di convertire una differenza di temperatura in energia elettrica in forma di corrente o tensione Il risultato si deve all’Istituto di nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nano) ed è stato pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology.