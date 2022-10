Silent Hill: nuovi videogiochi verranno presentati durante il livestream, un dettaglio sembra confermarlo

L’evento dedicato al futuro di Silent Hill è ormai alle porte. Al momento non sono stati divulgati dettagli su quelli che saranno i contenuti del livestream, ma un dettaglio conferma definitivamente che la presentazione ospiterà il reveal di nuovi videogiochi.

Actually, for anyone doubting there's a game announcement at the upcoming Silent Hill Transmission stream, I realized something obvious but dumb.

The stream has an ERSB rating. Its pending, but ERSB is for video games specifically. Which does mean they're planning game reveals. pic.twitter.com/ff06EdtYCu

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 17, 2022