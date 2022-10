Microplastiche: trovate nel 75% dei pesci della Nuova Zelanda

Quello da microplastiche è una delle forme di inquinamento più conosciute al mondo. Queste piccole particelle di plastica possono raggiungere qualsiasi parte del pianeta e finire addirittura nella catena alimentare arrivando, quindi, anche nell’organismo umano. Un recente report dell’Università di Otago ha riscontrato microplastiche nel 75% dei pesci delle acque della Nuova Zelanda, minacciando la biodiversità marina locale.

Molte specie è ormai risaputo che risentono del degrado ambientale, in modo particolare quelle che popolano l’ecosistema marino neozelandese, il quale si trova in grande difficoltà. Secondo il report Our marine environment 2022 del Ministrero dell’Ambiente, anche tanti altri animali marini, come uccelli e mammiferi, sono in serio pericolo. Dallo studio sembra siano a rischio estinzione il 90% degli uccelli marini indigeni, l’82% degli uccelli costieri indigeni, l’81% delle specie di invertebrati marini e il 22% delle specie di mammiferi marini.

Si è anche riscontrato che l’acidificazione degli oceani è aumentata del’8,6% così come sono cresciute le temperature marine tra il 1998 e il 2020. Il benessere dell’ecosistema marino della Nuova Zelanda è fondamentale per la popolazione Māori la cui sopravvivenza dipende da esso