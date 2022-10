Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre – Il poster della serie anime di Netflix

Da poco è stato pubblicato il poster di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, la serie anime che adatta alcuni dei racconti horror del popolare mangaka. La serie animata uscirà a gennaio del prossimo anno, e adatterà venti storie di Junji Ito.

Questo è il poster pubblicato da Netflix.

it's a new spooky piece of key art for Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre!

joining the tales are four more Junji Ito classics: "Ice Cream Truck," "Tomb Town," "Library Vision," and "Headless Statue" pic.twitter.com/xCQFfOWueQ

— Netflix Anime (@NetflixAnime) October 14, 2022