Festival della Diplomazia: si concentra su sicurezza alimentare ed energia

Oltre 100 eventi programmati in 9 giorni in cui si parlerà di temi come nucleare, intelligenza artificiale, cooperazione, sostenibilità e tanto altro

Dal 20 al 28 ottobre torna a Roma la XIII edizione del Festival della Diplomazia, l’unica manifestazione al mondo dedicata interamente a relazioni internazionali e geopolitica. Sono previsti oltre 100 eventi in 9 giorni sparsi in 25 location all’interno della Capitale che saranno incentrati su temi legati all’energia e alla sicurezza alimentare.

Il Festival offre un confronto diretto tra i protagonisti delle decisioni politiche, economiche e culturali a livello globale e il mondo diplomatico, coinvolgendo anche giornalisti, studenti e imprese. Questo evento è diventato ormai un appuntamento classico per la Comunità Diplomatica di Roma, che viene resa al centro dell’analisi e della discussione geopolitica e diplomatica.

La XIII edizione è stata intitolata “Transitions and Contradictions: is no change an option?” e affronterà tutti i cambiamenti a cui si sta andando incontro: da quelli climatici ai cambiamenti che il mondo avrà dopo la pandemia per raggiungere nuovi equilibri geopolitici. Inoltre permetterà alle giovani generazioni di accedere ad argomenti complessi in chiave multidisciplinare (accademico, giornalistico, della diplomazia).

Gli eventi coinvolgeranno direttamente gli studenti: dall’analisi mattutina dei giornali stranieri a cura della stampa estera a Roma a lezioni dedicate all’ABC dell’Internazionalizzazione che coinvolgerà a rotazione i licei di Roma. Numerosi sono gli ospiti che hanno confermato la loro presenza e molti degli appuntamenti saranno trasmessi online sui canali ufficiali del Festival.