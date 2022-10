Dungeons & Dragons: Poliniani Editore realizzerà una linea di accessori ufficiali di pregio

Nasce oggi il marchio D&D by Poliniani, per la realizzazione di accessori esclusivi in pelle e cuoio a tema Dungeons & Dragons.

Poliniani Editore annuncia un accordo di licenza pluriennale stretto con Hasbro / Wizards of the Coast, che consentirà l’utilizzo del marchio Dungeons & Dragons per la realizzazione del progetto di D&D by Poliniani, una linea di accessori e prodotti di altissimo pregio, che avranno come ispirazione la lavorazione del cuoio e della pelle, ma anche l’utilizzo di metalli e pietre preziose, per arrivare alla cancelleria passando da abbigliamento e accessori.

“Materiali che verranno lavorati da esperti artigiani italiani, tutti naturalmente recanti il logo di D&D, per portare con eleganza la propria passione per il gioco di ruolo più famoso al mondo anche nella vita di tutti i giorni e non solo al tavolo da gioco.” assicura il comunicato stampa.

Noi di Poliniani siamo entusiasti dell’accordo stretto tra Wizards of the Coast e la nostra realtà. Ci siamo sempre concentrati sul realizzare prodotti di alta qualità, fatti internamente dai nostri artigiani e rivolti alla sostenibilità ambientale. L’accordo si inserisce perfettamente in questa nostra visione, accordo che ha dato alla vita la linea di prodotti ‘D&D by Poliniani’. Ciò a cui abbiamo lavorato e lavoreremo nei prossimi anni, ha l’obiettivo di sviluppare sempre più novità e design originali, col lustro e la qualità di un brand straordinario come D&D.

A Lucca Comics 2022, che ringraziamo sentitamente per la sempre presente vicinanza, sbarcheremo con le anteprime dei prodotti D&D by Poliniani del 2022, tuttI in edizione limitata e numerata. Oltre a ciò, e a moltissime novità editoriali, porteremo anche numerosi laboratori gratuiti per bambine e bambini, che tratteranno temi sia editoriali che appartenenti al mondo ludico. per i dettagli, ci vediamo a Lucca!

ha dichiarato Corrado Polini, AD di Poliniani Editore.

In conformità con quanto stabilito dall’accordo di licenza, la lineup di prodotti D&D© by Poliniani sarà composta da una serie di accessori di lusso in cuoio, realizzati da esperti artigiani italiani, tutti recanti il logo di D&D. La tua passione per il gioco di ruolo più famoso al mondo non deve limitarsi al solo tavolo da gioco, mostrala con eleganza e orgoglio ogni giorno e in ogni situazione sociale, con i prodotti D&D by Poliniani.

Il catalogo dei prodotti D&D by Poliniani disponibili al lancio di questa collaborazione è composto dai seguenti articoli, tutti realizzati artigianalmente:

ARSELIA, un’elegante scarsella in cuoio borchiato;

TABUS, un prezioso e robusto vassoio lancia dadi in cuoio borchiato;

FILOS, bracciali in cuoio brandizzati;

MEMOR, ciondolo in cuoio brandizzato;

MASTER, un pregevole portachiavi in cuoio brandizzato;

Nei mesi a venire, il catalogo D&D by Poliniani si arricchirà ulteriormente, ampliando la gamma di prodotti di fascia alta, con accessori prestigiosi realizzati sempre artigianalmente in materiali di pregio, a cui si affiancherà tutta una serie di accessori più mondani, come ad esempio articoli di cancelleria, notebook e agende.

Potrete trovare i prodotti della linea D&D by Poliniani sullo store online di Poliniani Editore, presso i migliori negozi e presso gli stand di Poliniani alle seguenti fiere:

Lucca Comics&Games: 28 Ottobre – 1 Novembre

Gardacon: 12-13 Novembre

Milan Games Week: 25-27 Novembre

Poliniani Editore nasce a Milano nel 2016, pubblicando sul formato interattivo QUART, fatto a mano e a impatto zero. Nel 2019, Poliniani si trasferisce a Verona, acquistando la prima stampante per iniziare ad autoprodurre i propri titoli, sempre nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità produttiva. Autore dopo autore, grazie anche ad un modus operandi alternativo rispetto al settore e più incentrato sulla persona, Poliniani Editore inizia a pubblicare titoli di qualità, scritti da personalità importanti della cultura pop: Barbarscura X, Emanuela Pacotto, Rick DuFer, Wallie, Sinister, Gio Pizzi, Gianluca Iacono, Quei due sul server e molti altri.

Nel 2021 Poliniani diventa S.r.l., ridefinendo la propria missione nel mondo editoriale diventando centro di ricerca europeo certificato da MIUR/CINECA grazie anche alla partnership con il Centro di Ricerca Lo Stilo Di Fileta.

Poliniani promuove un’editoria equa e sostenibile, scientifica, artistica e di elevato profilo culturale; questi pilastri servono per strutturare il concetto di libreria intorno al brand, inteso come raccolta e spazio culturale ampio, visivamente e concettualmente coerente, di scritti che toccano argomenti e generi disparati, ma accomunati dai valori della casa editrice.

