Black Adam era stato inizialmente classificato vietato ai minori

Sembra che la DC Films con Black Adam abbia cercato di spingersi oltre il limite, al punto che il film è stato inizialmente classificato come R-Rated, ovvero vietato ai minori. Ne hanno parlato i produttori Beau Flynn e Hiram Garcia.

La MPAA inizialmente aveva classificato Black Adam come vietato ai minori, ed i produttori hanno raccontato:

Volevamo che il personaggio fosse veramente rispettato e onorato. E sapevamo che dovevano uscire fuori la sua aggressività e violenza, e fare un film senza queste caratteristiche non sarebbe stato autentico. Dovevamo spingerci il più in là possibile, e sapevamo che ci sarebbe stata una collaborazione con l’MPAA per capire fino dove si poteva arrivare, che potevamo arrivare a quella classificazione, ma eravamo anche in grado di toglierla. Volevamo spingerci fin lì, ed anche Dwayne lo desiderava.