Black Adam: tutto quello che devi sapere sul “supereroe” interpretato da Dwayne Johnson

Anche per Dwayne Johnson è arrivato il momento di indossare il mantello ed entrare nella selezione dei personaggi DC che contano: il 20 ottobre infatti arriva in sala Black Adam, il nuovissimo lungometraggio cinematografico distribuito da Warner Bros. Pictures. che introduce l’iconico antieroe.

Black Adam rappresenta un nuovo, importante tassello del DC Extended Universe, che porrà le basi per una importante ripartenza stando a quanto afferma lo stesso Dwayne Johnson.

Per introdurvi in maniera completa e totalmente informata nell’attuale cronologia, abbiamo deciso di stilare una guida per affrontare tematiche di base: di che parla? Chi sono i protagonisti? Che rapporto ha con i precedenti film DC? Se volete sapere tutto ma proprio tutto su Black Adam allora siete nel posto giusto! Vi raccontiamo tutto quel che dovete sapere, senza spoilerarvi nulla. Ready? Buona lettura!

Cos’è Black Adam

Black Adam è un lungometraggio cinematografico statunitense della New Line Cinema, di genere fantastico/supereroico, diretto da Jaume Collet-Serra e in uscita nelle sale italiane il 20 ottobre con Warner Bros. Pictures. Il protagonista è Dwayne Johnson, il quale porta in live action per la prima volta questo significativo personaggio DC, inserendolo nel contesto del DC Extended Universe di cui fanno parte il Superman di Henry Cavill, Shazam!, gli altri personaggi della Justice League e della Suicide Squad che abbiamo visto negli scorsi anni.

Nell’antica Kahndaq, a Teth-Adam furono conferiti gli incredibili poteri degli dei. Una volta utilizzatili per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa cinquemila anni da allora e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che il suo personale senso di giustizia, nato dalla rabbia, è messo in pericolo dagli eroi dei nostri tempi, in particolare dalla Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone. È l’inizio di una lotta ideologica, oltre che fisica, che potrebbe cambiare le sorti del mondo intero.

Le origini

Black Adam nasce, nell’immediato dopoguerra, come avversario di Shazam, o per meglio dire, di Capitan Marvel. All’epoca il personaggio, ora interpretato sullo schermo da Zachary Levi, era ancora conosciuto con quel nome che invece, decenni dopo, passò alla Marvel Comics. Acquisizioni e cambi di nome sono stati all’ordine del giorno per molto tempo, nel mondo del fumetto seriale americano e del resto DC stessa operò modifiche e retcon di vario tipo all’interno della saga, anche in virtù dell’acquisizione dei diritti dalla casa editrice originale, la Fawcett Comics.

Si tratta di una nemesi che ha acquisito rispetto e popolarità col tempo, uno di quei personaggi inizialmente minori che poi si fanno strada, imponendosi: una prassi più ricorrente di quanto si pensi (basti citare in merito, ad esempio, Wolverine).

La storia alla base del personaggio è stata rimaneggiata due volte, dopo le origini degli anni ’40, ma basilarmente gli elementi sono sempre gli stessi, che poi sono anche alla base delle vicende del film: Teth-Adam viene scelto dal grande mago Shazam per essere il suo successore e divenire il possente Black Adam. Accecato dal proprio desiderio di giustizia personale però, Adam viene abusa dei suoi nuovi poteri e viene bandito dal mago stesso, per poi tornare nel mondo moderno e confrontarsi con la giustizia esercitata dai supereroi attuali, come appunto quelli della Justice Society of America o della Justice League. Dotato di enormi poteri magici e di una volontà d’acciaio, non è disposto a piegarsi davanti a nulla e nessuno pur di perseguire i propri scopi.

Concepito come villain determinato a perseguire quel che pensa sia una strada giusta, si è più volte confrontato (anzi, scontrato) con eroi e supereroi di ogni risma, altrettante volte però si è anche comportato da antieroe, spendendosi in dure lotte per il bene superiore, a ogni costo e alleandosi con il supereroe di turno. A differenza di altri personaggi simili, tuttavia, il suo arco di redenzione è incompleto, se non inesistente, in realtà: nei fumetti non arriverà mai a rinnegare le atrocità commesse in nome della sua giustizia. È plausibile pensare che, nella versione cinematografica, il personaggio mantenga una sua umanità e sarà “ammorbidito” da questo punto di vista: irremovibile, sì, ma mai spietato con gli innocenti.

I protagonisti

Protagonista della pellicola è chiaramente Johnson, nell’inscindibile doppia figura di Teth-Adam e Black Adam; tuttavia, bisogna considerare il ruolo che giocano nella vicenda i membri della JSA.

In primis, Aldis Hodge, che interpreta Carter Hall, ovvero Hawkman, membro di spicco del super gruppo che si ritrova con un conto in sospeso con Adam dai tempi della vita precedente.

Noah Centineo partecipa nei panni di Al Rothstein / Atom Smasher – in grado di modificare la propria struttura molecolare – e Quintessa Swindell nel ruolo di Maxine Hunkel / Cyclone, giovane dotata della capacità di governare le correnti d’aria. Infine, abbiamo Pierce Brosnan nel ruolo del fascinoso Kent Nelson / Dr. Fate, detentore di un elmetto mistico dotato di enormi poteri magici.

Nel cast anche Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Mo Amer e Bodhi Sabongui.

Cosa vedere prima? Quali sono i legami coi precedenti film DC?

Da quel che sappiamo, nonostante un controverso teaser presenti il film come parte integrante del DC Extended Universe, i collegamenti con i precedenti film sono limitati, anche se non si escludono sorprese all’interno del film stesso e nelle scene post-credit. Sappiamo che nel film appariranno brevemente Viola Davis e Jennifer Holland, che riprendono i ruoli di Amanda Waller ed Emilia Harcourt, già viste nella continuity dei due film sulla Suicide Squad e della serie tv Peacemaker, che potreste recuperare ma è assolutamente accessorio alla comprensione del film, come tutta la saga dei personaggi della Justice League del resto.

Per quanto riguarda Justice Society of America, è la prima volta che appare nel contesto cinematografico, potete dunque, ai fini della visione del film, evitare di recuperare precedenti incarnazioni dei singoli personaggi, per ora!

Black Adam è legato inoltre a doppio filo con Shazam!: la sua storia d’origini, in poche parole e senza riferimenti troppo specifici, viene raccontata già nel film del 2019 con Zachary Levi e nei fumetti, sono nemici giurati. Tanto che sarebbe più che auspicabile vederli scontrarsi in un prossimo film, considerata anche l’origine comune dei propri poteri seppur utilizzata in modi e per scopi differenti.

Il regista

Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra, regista e produttore spagnolo popolare ad Hollywood già da giovanissimo dirigendo spot tv e video musicali, per arrivare poi al cinema con l’horror La maschera di cera, del 2005. Le atmosfere inquietanti e tese sono uno dei suoi tratti distintivi come nel suo primo successo, il thriller Orphan del 2009. Collet-Serra ha inoltre stretto un forte sodalizio con Liam Neeson, con cui ha girato ben quattro pellicole d’azione, da Unknown a L’uomo sul treno. Lo stesso Neeson era tra le prime scelte del regista per la parte del Dottor Fate in Black Adam. L’inizio della collaborazione con Dwayne Johnson invece, arriva con il divertente Jungle Cruise, che ha diretto per Disney e del quale è previsto un sequel.

La crew

La sceneggiatura del film è opera di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, tratta dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all’Oscar Lawrence Sher, il production designer Tom Meyer, i montatori Mike Sale e John Lee, i costumisti Kurt e Bart, il supervisore degli effetti visivi vincitore del Premio Oscar Bill Westenhofer e il compositore Lorne Balfe.

Il futuro

“La gerarchia del potere nell’Universo DC sta per cambiare”.

Un mantra che è diventato quasi un meme da quando, anni fa, Johnson l’ha pronunciato per la prima volta svelando la sua partecipazione al progetto. L’idea era quella di dare uno scossone al traballante assetto del DC Extended Universe, lasciando in piedi le fondamenta e gli elementi importanti per traghettarlo verso una nuova era, grazie anche al suo carisma e a un personaggio che senza dubbio osa. L’obiettivo è dunque quello di usare Black Adam come collante di una nuova fase, in cui riequilibrare gli asset e creare nuovi spunti, abbandonando quanto in passato non abbia funzionato.

Visto il power level e i legami del personaggio, è scontato che in futuro lo vedremo (o, quantomeno, dovremmo vederlo) contro Shazam e Superman, come del resto lo stesso Johnson ha confermato.

Black Adam è al cinema dal 20 ottobre, distribuito da Warner Bros. Pictures.