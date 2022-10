Black Adam: due nuove featurette sul protagonista e la JSA

17—Ott—2022 / 9:19 AM

Due nuove featurette in inglese ci portano alla scoperta di Black Adam (presentato come “un eroe imperfetto”) e della Justice Society of America (Hawkman, Dottor Fate, Atom Smasher e Cyclone).

La pellicola, diretta da Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise“), vede nel cast Dwayne Johnson interpretare l’antieroe del titolo ma anche Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell come Cyclone, Mo Amer, Bodhi Sabongui e Pierce Brosnan nelle vesti di Dr. Fate.

Nell’antica Kahndaq, a Teth-Adam furono conferiti gli incredibili poteri degli dei. Una volta utilizzatili per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa cinquemila anni da allora e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che il suo personale senso di giustizia, nato dalla rabbia, è messo in pericolo dagli eroi dei nostri tempi, in particolare dalla Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone. È l’inizio di una lotta ideologica, oltre che fisica, che potrebbe cambiare le sorti del mondo intero.

