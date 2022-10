Battle Royale: una clip in esclusiva per Lega Nerd dal film cult con Takeshi Kitano

CG Entertainment e Lega Nerd presentano una clip in esclusiva tratta dalla nuova versione italiana di Battle Royale, il film cult in arrivo nelle sale il 20 ottobre.

Battle Royale, il cult movie diretto dal maestro Kinji Fukasaku, arriva per la prima volta nei cinema italiani il 20 ottobre nella versione Director’s Cut restaurata in 4K, grazie a CG Entertainment: Lega Nerd vi presenta oggi, in esclusiva, una clip tratta dalla pellicola.

Nella scena vediamo l’acceso confronto tra Takako Chigusa (interpretata da Chiaki Kuriyama) e Kazushi Niida (Hirohito Honda). La scena presentata nella clip è molto iconica e colpì anche Quentin Tarantino, che in seguito scelse proprio Kuriyama per la parte di Gogo Yubari in Kill Bill: Volume 1.

Inoltre, la tuta che Uma Thurman indossa nella pellicola è molto simile a quella di Chiaki nella clip: Tarantino fu molto abile a inserire un finissimo doppio riferimento nel suo film, sia a Bruce Lee in L’ultimo combattimento di Chen (Game of Death) che al cinema di Fukasaku, inserendo la tuta e presentando Gogo (all’interno del gruppo di O-Ren Ishii) sulle note di Battle Without Honor or Humanity, canzone di Tomoyasu Hotei che a sua volta omaggiava la saga di yakuza-movie omonima degli anni ’70 diretta dal cineasta nipponico.

Tratto dall’omonimo best-seller di Takami Koushun (ed. Mondadori), Battle Royale, al suo debutto in patria nel dicembre del 2000 generò grande scalpore per poi diventare una delle opere asiatiche di maggiore successo: il thriller distopico di Fukasaku è stato infatti distribuito in oltre 20 paesi, entrando nella Top10 dei maggiori incassi giapponesi. Battle Royale ha ottenuto il consenso della critica e del pubblico a livello internazionale, diventando a tutti gli effetti un cult contemporaneo. È considerato il survival movie precursore di successi come Hunger Games e la serie Squid Game, oltre ad essere stato nel corso degli anni fonte di ispirazione per altri grandi autori (tra cui Tarantino, come citato poc’anzi).

Il restauro in 4K è stato effettuato da Arrow Films nel 2021 partendo da un negativo originale della stessa Arrow. Il restauro è stato approvato dallo sceneggiatore Kenta Fukasaku (figlio di Kinji Fukasaku), dal direttore della fotogafia Katsumi Yanagijima e da Toei Company, Ltd. La versione restaurata in 4K di Battle Royale- Director’s Cut è stata presentata in anteprima italiana al 24° Udine Far East Film Festival 2022.

Del film è prevista anche un’edizione Home Video Limited Edition in 4K con formula Start-up Crowdfunding sul sito www.cgtv.it: il progetto è di pubblicare il cofanetto Limited Edition (1000 pezzi) Battle Royale Complete che conterrà:

BATTLE ROYALE Theatrical e Director’s Cut versione restaurata

BATTLE ROYALE II “Requiem” e “Revenge”

con 2 dischi 4K Ultra HD e 4 dischi Blu ray e i seguenti extra:

Una ricca selezione di contenuti extra video tra cui interviste e making of

Un libro fotografico e testuale inedito di 40 pagine

Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding

La numerazione delle copie

E inoltre, l’esclusiva 1 NFT Battle Royale Complete, la prima collezione CG di NFT (non-fungible token) pensata per i sostenitori della campagna Start Up. Al raggiungimento dell’obiettivo della campagna CG consegnerà in omaggio a tutti gli startupper che hanno sostenuto il progetto un NFT unico della collezione, che rappresenterà un’opera digitale 3D animata. Solo se entro 29 giorni aderiranno 500 sostenitori il progetto andrà in stampa.

Sinossi:

42 studenti. Una sfida all’ultimo sangue. Un solo vincitore.

Giappone. La società è travolta da una crisi economica e sociale senza precedenti. 42 studenti sono stati selezionati per partecipare al programma annuale Battle Royale, voluto dal governo per disciplinare i giovani. Spediti su un’isola remota gli allievi ricevono un’arma con l’ordine di eliminare i propri compagni entro tre giorni. A sorvegliare questo crudele gioco è lo spietato professore Kitano. Ha inizio una battaglia all’ultimo sangue in cui il sopravvissuto sarà soltanto uno.

