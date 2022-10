Voli senza passeggeri che inquinano inutilmente in UK

Sono ancora tanti i voli che percorrono il loro tragitto senza avere a bordo un numero adeguato di passeggeri e in UK ha raggiunto numeri da record

16—Ott—2022 / 10:45 AM

Dal 2019 a oggi in Inghilterra sarebbero stati effettuati circa 5000 voli con pochi passeggeri. Il fenomeno è definito “volo fantasma” e sono voli che operano giornalmente con pochissime persone a bordo. Questo comporta un inutile inquinamento dell’atmosfera. Allo scopo di sensibilizzare i passeggeri a preferire soluzioni di viaggio che prevedano più persone, alcune compagnie aeree hanno inserito sul biglietto la percentuale di anidride carbonica emessa.

L’inchiesta del Guardian parla di altri 35’000 voli commerciali che, dal 2019, hanno eseguito la loro tratta con meno del 10% dei posti occupati. In totale si arriva a quota 40’000 voli tra commerciali e non. Recentemente è esplosa anche una polemica molto accesa riguardo i jet privati. Fortunatamente il governo britannico è d’accordo sull’intervenire per bloccare il fenomeno dei voli fantasma.