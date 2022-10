Rosaline: Kaitlyn Dever nell’intro alternativa alla rivisitazione di Romeo e Giulietta per Disney+

Tutti conosciamo Romeo e Giulietta. Ma avete mai sentito, invece, di “Romeo e Rosaline”? Kaitlyn Dever, protagonista della commedia Rosaline ora su Disney+, ci introduce in un video ufficiale a questa divertente variante del classico di William Shakespeare.

Nel cast del film, oltre alla protagonista Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Kyle Allen, Sean Teale, Minnie Driver e Bradley Whitford. Il film debutterà il 14 ottobre come Hulu Original negli Stati Uniti, come Star+ Original in America Latina e come Star Original su Disney+ in Italia.

Rosaline è una rivisitazione leggera e comica della classica storia d’amore di Shakespeare “Romeo e Giulietta”, raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline (Kaitlyn Dever), che si dà il caso sia anche un recente amore di Romeo. Con il cuore spezzato dopo che Romeo (Kyle Allen) incontra Giulietta (Isabela Merced) e inizia a corteggiarla, Rosaline organizza un piano per sabotare la famosa storia d’amore e riconquistare il suo uomo.

Rosaline è diretto da Karen Maine da una sceneggiatura di Scott Neustadter e Michael H. Weber, basata sul romanzo “When You Were Mine” di Rebecca Serle. Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine sono i produttori, mentre Kaitlin Dever, Scott Neustadter, Michael H. Weber, Whitney Brown, Emily Morris e Becca Edelman sono gli executive producer.

Leggi anche: