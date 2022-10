Il Principe di Roma: trailer e foto del nuovo film con Marco Giallini

16—Ott—2022 / 11:30 AM

Lucky Red e RAI Cinema presentano trailer e foto della nuova commedia con Marco Giallini e Giulia Bevilacqua, Il Principe di Roma, in uscita nelle sale il prossimo 17 novembre.

Nel cast del film, che verrà presentato in anteprima nella sezione Grand Public alla XVII edizione della Festa del Cinema di Roma, ritroviamo anche Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston.

Questa la sinossi:

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Accompagnato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti

con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.

