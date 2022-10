Gatto sindaco: il primo a Civita D’Antino

Miao sarà in carica per un anno come primo cittadino degli animali di Civita D’Antino. Alla fine del suo mandato, ogni animale potrà ambire alla carica previa candidatura e voti. Si tratta della gatta della figlia piccola di Matteo Di Fabio, vicesindaco. Miao era già la mascotte del borgo, una cosa decisa insieme al sindaco Sara Cecchinelli, conquistatasi il titolo a suon di fusa. Ora è stata proclamata “Sindaca degli Animali”.

Ha un aspetto regale ed elegante, adatta per il suo ruolo attirando reti di conoscenze, è stata votata all’unanimità. Fra un anno nel borgo si riaprirà la campagna elettorale per il nuovo “Sindaco degli Animali”.

Miao fa colazione a casa, dorme da Loretta Fly, passa da Filomena, prova a bussare ad Anna, si ferma a casa di Mauro e Noemi per pranzo, e quando capita entra nei seggi elettorali senza dimenticare di fare merenda da Silva, Sandro e Maria. Il weekend cena e dorme invece al bread and breakfast di Palmira e Mariagrazia per poi risalire al bar ristorante Novantinum a scroccare qualcosa da Lorenzo ed Emanuela. Credo passi anche da Stefania e Zaina all’osteria Zahrtmann per il famoso baccalà.

Matteo Di Fabio, vicesindaco di Civita D’Antino

Insomma, l’Italia si aggiudica il primato per la proclamazione di un gatto come primo cittadino degli animali.