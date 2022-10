Osteopatia: ecco a cosa può essere applicata

Fu Andrew Taylor Still, medico statunitense a fondare la prima scuola di osteopatia creando un nuovo concetto di diagnosi e trattamento. L’etimologia di osteopatia significa “osso” e “dolore”. Si tratta di una terapia improntata su contatto manuale per diagnosi e trattamento. Il trattamento manipolativo osteopatico (TMO) si basa tra struttura e funzione delle diverse parti del corpo. Lo scopo è di ottimizzare l’equilibrio complessivo dell’organismo. Un modo per agevolare le sue stesse capacità di autoregolazione e guarigione.

Il TMO comprende interventi sull’alimentazione, oltre a tecniche manipolative non invasive. Non solo, ma anche attività fisica e postura. Mente e corpo sono capaci di regolarsi mantenendo lo stato di salute. L’osteopata deve capire tutti questi meccanismi usando diversi approcci: muscolare, scheletrico, viscerale, craniale e mio-fasciale. Ecco a cosa può essere applicata l’osteopatia:

dolori e disfunzioni muscolo-scheletrici

disturbi digestivi

disturbi uro-genitali

fibromialgia

nevralgie

sinusiti, riniti

cefalee, emicranie, vertigini

disturbi del sonno, ansia, stress

affaticamento cronico

disturbi di circolazione

disturbi temporomandibolari, malocclusioni

Inoltre, nonostante ci sia una complementarietà, bisogna citare le principali differenze tra fisioterapia e osteopatia. In Italia l’osteopatia non è stata riconosciuta come professione sanitaria fino al 2020. La fisioterapia prevede una laurea, mentre l’osteopatia necessita di un diploma rilasciato da una scuola di osteopatia.

L’osteopatia cura i vari sistemi del corpo umano, mentre la fisioterapia offre riabilitazione a vari sistemi del corpo. In osteopatia se il dolore si avverte in una determinata sede, a volte, per risolverlo bisogna agire su un’altra parte del corpo. La fisioterapia, invece, si focalizza sulla zona di dolore. La fisioterapia è necessaria, dopo interventi di chirurgia o traumi per la riabilitazione, mentre l’osteopatia cerca di riportare l’equilibrio del corpo spingendolo ad autoregolarsi.

Inoltre, l’osteopatia non ha effetti collaterali, se eseguita correttamente. L’osteopata però deve conoscere i limiti della propria disciplina: non si deve sostituire al medico. L’osteopata non usa farmaci o strumenti. L’osteopatia non serve in casi di: