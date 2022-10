Sister Act 3: Whoopy Goldberg vorrebbe Lizzo e Nicki Minaj

Whoopy Goldberg ha parlato dello sviluppo di Sister Act 3, e del suo desiderio di volere nel film star come Lizzo e Nicki Minaj.

14—Ott—2022 / 11:08 AM

Whoopi Goldberg ha tanta voglia di ritornare ne panni della protagonista di Sister Act 3, e di rendere questo nuovo capitolo all’altezza delle aspettative, e per questo motivo vorrebbe chiamare in causa delle star d’eccezione come Lizzo e Nicki Minaj.

Ecco le sue parole a riguardo:

Ho chiesto a Keke Palmer di far parte del progetto. Vorrei che ci fossero un po’ tutti, da Lizzo alla ragazza dal petto procace (un riferimento che va a Niki Minaj ndr). Voglio tantissimo includere persone capaci di divertire e divertirsi, perché anche io desidero la stessa cosa.

Tim Federle di High School Musical – La Serie sarà il regista di Sister Act 3, mentre Madhuri Shekar Penning realizzerà la sceneggiatura. Whoopi Goldberg produrrà il film assieme a Tyler Perry e Tom Leonardis. Il terzo capitolo della saga arriverà direttamente sulla piattaforma streaming Disney+. Ancora non sono state date delle informazioni sulla data d’uscita del lungometraggio.

Vi ricordiamo che il primo film del franchise arrivò nel 1992 e raccontava la storia di Deloris Van Cartier, esuberante cantante che si nasconde in un convento dopo aver assistito ad un omicidio. La donna deve tenere un profilo basso fino alla data del processo, ma vista la sua vulcanica indole non sarà facile.