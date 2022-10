Pensiline fotovoltaiche: progetto pilota nella stazione di Budrio

In Emilia-Romagna sono state sfruttate le pensiline della stazione di Budrio per installare un impianto fotovoltaico

Sfruttare gli edifici pubblici per produrre energia dalla luce solare può essere una soluzione utile per tamponare i costi dell’energia raggiunti in questo periodo. L’azienda Ferrovie Emilia-Romagna ha deciso di sfruttare le pensiline per installare un impianto fotovoltaico che, senza infastidire nessuno, possono fornire una considerevole quantità di energia.

Il progetto è partito nel settembre 2022 e sono stati installati dei pannelli fotovoltaici sulle pensiline per l’attesa dei treni nella stazione di Budrio, in Emilia Romagna. Da ottobre la stazione è in grado di produrre parte dell’energia elettrica di cui ha bisogno.

Ferrovie Emilia-Romagna, l’azienda che gestisce le stazioni ferroviarie della Regione, ha installato dei pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo. Ogni impianto ha la capacità di 25 kW e, complessivamente, produrranno circa il 50% del fabbisogno energetico annuale di cui la stazione ha bisogno per l’illuminazione. Si tratta di una sperimentazione di un progetto con cui si vuole ridurre l’impatto energetico delle 52 stazioni gestite dall’azienda in Emilia-Romagna.