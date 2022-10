La timidezza delle chiome: trailer, poster e foto del film in sala dal 10 novembre

Valentina Bertani firma La timidezza delle chiome, film in uscita in sala il 10 novembre di cui I Wonder mostra trailer, foto e locandina ufficiali.

Valentina Bertani firma La timidezza delle chiome, film drammatico in uscita nelle sale italiane il 10 novembre, di cui I Wonder mostra oggi trailer, foto e locandina ufficiali. Nel cast della pellicola, prodotta da Diaviva per l’Italia e Movieplus per Israele, troviamo Benjamin Israel, Joshua Israel, Sergio Israel, Monica Carletti e Michela Scaramuzza.

Sinossi:

Quando la scuola finisce e comincia l’età adulta, Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. Mentre amici e compagni di classe pianificano una nuova vita, loro non riescono a immaginare il futuro. Avere vent’anni e un naturale carisma unito a una buona dose di spavalderia non basta se hai una disabilità intellettiva e il mondo in cui vivi non sembra essere fatto per accoglierti. Sentendosi esclusi, Benjamin e Joshua si confrontano con i limiti imposti dagli altri senza avere paura di sbatterci contro. Joshua desidera fare sesso per la prima volta, mentre Benjamin insegue l’utopia di un amore. Anche se i due entrano spesso in conflitto tra loro, il loro legame è impossibile da sciogliere. Impareranno presto che crescere significa dare spazio all’altro senza fargli ombra.

Leggi anche: