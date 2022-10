La California: trailer, poster e foto, dal 10 novembre al cinema

Officine Ubu presenta trailer, poster e foto del nuovo film di Cinzia Bomoll in arrivo il 10 novembre nelle sale: La California. La pellicola, scritta dalla stessa Bomoll, vede nel cast Piera Degli Esposti, Silvia e Giulia Provvedi, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Alfredo Castro, Riccardo Frascari, Nina Zilli, Angela Baraldi e Andrea Roncato.

Questa la sinossi:

Per diventare la donna che vorresti, qualche volta devi metterti nei panni del tuo perfetto opposto. Anche se è la persona che hai più cara al mondo, dovrai sfidarla. Se poi per cornice c’è una provincia chiamata per ironia della sorte La California, sarà facile che i suoi abitanti “di frontiera” si intreccino con la tua vita, e te la salvino. Una storia di formazione, con elementi thriller, si muove in una provincia emiliana talmente genuina da rendere “brillante” anche una storia nera. Chi era realmente Ester? La verità si cela dietro a un fatto di cronaca di provincia, dove il suicidio della ragazza viene dato per scontato. La tenacia della gemella, con la collaborazione di chi nel paese de La California ha sempre lottato per la giustizia, porterà alla rivelazione dei fatti reali. Il futuro sarà un posto migliore dove tornare tutti “a respirare”, grazie alla solidarietà della piccola comunità.

Leggi anche: