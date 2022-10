Gli Anelli del Potere- episodio 8, la recensione:

Dopo aver trascorso diverse settimane nella Seconda Era della Terra di Mezzo, è giunto il momento che la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere giunga al termine. Iniziamo la recensione dell’episodio 8 de Gli Anelli del Potere dicendo che la serie Amazon Prime Video basata sui lavori di J.R.R. di Tolkien de Il Signore degli Anelli e le loro appendici hanno introdotto ancora una volta una forza malvagia nella Terra di Mezzo che sfida i mondi di Uomini, Elfi, Nani e persino Pelopiedi.

Dopo settimane di teorie su quale personaggio sia in realtà Sauron, sembra che la sua vera identità sarà finalmente rivelata.

Ma la rivelazione di Sauron non è l’unico punto in questione. Un breve assaggio di una fucina indica che potremmo finalmente anche assistere alla creazione degli anelli. In altre parole, il finale di stagione è un evento epico che risponde a molte delle nostre più grandi domande finora. Di seguito il trailer del finale di stagione pubblicato su YouTube:

Dove eravamo rimasti…

Dall’inizio della stagione, Galadriel (Morfydd Clark) è stato scettica sul fatto che Sauron fosse veramente morto. Ha trascorso la stagione sfidando gli ordini del Sommo Re Gil-galad (Benjamin Walker) nella sua ricerca per assicurarsi che le forze del male che hanno ucciso suo fratello non riemergessero. Dopo aver scoperto che il sigillo di Sauron è una mappa delle Terre del Sud durante la sua permanenza a Númenor, e che Adar (Joseph Mawle) e il suo esercito di orchi hanno attaccato gli umani lì, lei e la regina Míriel (Cynthia Addai-Robinson) salpano per aiutarli e impedire alle loro forze del male di diffondersi.

A Galadriel e Míriel si uniscono i Númenoreani Elendil (Lloyd Owen) e suo figlio Isildur (Maxim Baldry), la cui relazione è tesa dopo che Isildur è stato cacciato dalla Guardia del Mare Númenoreana. Anche altri Númenóreani sono disposti a unirsi alla battaglia, ma molti nel regno dell’isola sono contrari a unirsi a un’altra guerra con gli Elfi.

Gli umani delle Terre del Sud, guidati da Bronwyn (Nazanin Boniadi) e aiutati dal guerriero elfo Arondir (Ismael Cruz Cordova), fanno del loro meglio per combattere l’invasione dell’esercito degli orchi. Tuttavia, anche con Galadriel e il popolo di Númenor, Adar e il suo esercito scatenano la furia del Monte Fato sulle Terre del Sud. Il fuoco e la cenere che piovono sulla terra la trasformano permanentemente e Adar la ribattezza Mordor.

Gli umani sopravvissuti, che per fortuna includono Bronwyn e suo figlio Theo (Tyroe Muhafidin), decidono di lasciare le Terre del Sud e di dirigersi verso Pelargir, un insediamento nel sud di quello che un giorno diventerà il regno di Gondor. Nel frattempo, Galadriel torna nella terra degli Elfi per riferire al Sommo Re ciò a cui ha assistito nella speranza di convincerlo che il male è davvero tornato nella Terra di Mezzo. E non arriva da sola.

All’inizio della stagione, Galadriel incontra un uomo misterioso di nome Halbrand (Charlie Vickers), che in seguito si rivela essere il legittimo re delle Terre del Sud. Sebbene all’inizio sia riluttante a rivendicare il trono, in seguito viene convinto a unirsi a Galadriel, Míriel e il resto dei Númenóreani nel loro viaggio di ritorno nella Terra di Mezzo per salvare i Southlander. Sebbene Halbrand sia la chiave per catturare Adar, in seguito viene ferito durante la calamità causata dall’eruzione del Monte Fato. Galadriel decide di riportarlo con sé dai dottori elfici che possono salvargli la vita.

Nella prima stagione abbiamo visitato anche il regno nanico di Khazad-dûm, dove il principe Durin IV (Owain Arthur) e sua moglie Disa (Sophia Nomvete) hanno scoperto il prezioso metallo mithril nelle miniere di Moria. Re Durin III (Peter Mullan) ha proibito ai Nani di estrarre il metallo, preoccupato che farlo fosse troppo pericoloso. Questo non impedisce a Durin IV, Disa e all’elfo Elrond (Robert Aramayo) di cercare di convincerlo del contrario… e poi di estrarre comunque il mithril finché non vengono catturati.

Alla fine della stagione è stato rivelato che il mithril è la chiave per la sopravvivenza degli Elfi nella Terra di Mezzo, e sono disposti a pagare un bel prezzo ai Nani per questo. Ma finché Durin IV non salirà al trono, sembra che le miniere di mithril dovranno aspettare.

Mentre la guerra infuria nelle Terre del Sud, una piccola Pelopiedi di nome Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh) cerca di capire le intenzioni del misterioso Straniero (Daniel Weyman) che ha trovato dopo che è letteralmente caduto dal cielo. L’uomo sembra non avere ricordi, né è in grado di comunicare con Nori o gli altri, ma possiede abilità magiche. Anche se ha usato i suoi poteri per aiutare Nori e gli altri molte volte, sembra anche non avere il controllo su di loro e l’ha anche danneggiata e spaventata un paio di volte.

Sauron

Continuiamo la recensione dell’episodio 8 de Gli Anelli del Potere dicendo che la fine dell’episodio 7 li vede separarsi l’uno dall’altro, con lo Straniero che evoca un po’ di vita nella landa desolata mentre cammina da solo. Scopriremo una volta per tutte chi è veramente lo Straniero nel finale, in particolare il misterioso trio di streghe che lo sta cercando, finalmente lo raggiunge…

Ci saranno spoiler, quindi se non avete ancora visto l’episodio e non volete spoiler importanti, smettete di leggere e tornate una volta che hai visto l’episodio.

L’episodio si apre con Lo Straniero che si fa strada attraverso una foresta verdeggiante quando qualcuno lo spaventa e lui lascia cadere la sua mela. Insegue la persona misteriosa e scopre che è Nori, solo che non è Nori! La persona che pensava fosse Nori per tutti e due i secondi si trasforma immediatamente nella strega capo, facendoci chiedere quale fosse lo scopo di trasformarsi in Nori all’inizio, dal momento che non si è nemmeno accorto che fosse lei fino a quel momento momento.

Le altre streghe si avvicinano e gli rivelano che è… . . Sauron! Questo potrebbe ingannare alcuni spettatori, suppongo, ma è molto ovvio che tutto questo è solo uno stratagemma per indurre gli spettatori a pensare che la domanda abbia avuto una risposta (nei primi cinque minuti, nientemeno!).

In ogni caso, promettono di portarlo a est, a Rhûn, dove il velo che offusca i suoi pensieri potrà essere rimosso e lui potrà ripristinare i suoi poteri. Tutto questo sembra eccitare Lo Straniero che inizia tirare fuori una strana energia fino a quando le streghe lo fermano e iniziano a legarlo.

I Pelopiedi arrivano e vedono che ci sono solo due streghe, quindi le distraggono e vanno a liberare lo Straniero legato, ma in realtà è la strega capo! La strega che è molto più potente dei Pelopiedi che non aveva letteralmente alcun motivo per travestirsi… Poi lo Straniero interviene e c’è una grande rissa in cui la strega capo dà fuoco a tutto, e lo Straniero pensa di essere cattivo ora, ma Nori gli fa un allegro discorso di incoraggiamento e poi gli porge il bastone della strega capo.

Bene, sapevamo che aveva bisogno di qualcosa per controllare i suoi poteri e il bastone è quella cosa, a quanto pare, perché un momento dopo ha spento tutte le fiamme ed è in piedi e parla chiaramente. Ruba immediatamente una battuta da Gandalf dicendo alle streghe “Dall’ombra siete venute e all’ombra tornerete!”

“Aspetta, tu non sei Sauron!” “Sono buono!” dice, facendomi dubitare di tutto quello che so sulla scrittura professionale a Hollywood, e poi li bandisce nell’ombra.

Allora chi potrebbe essere Sauron?

Il Signore dei doni…

Proseguiamo la recensione dell’episodio 8 de Gli Anelli del Potere dicendo che Galadriel e Halbrand si teletrasportano da Mordor all’Eregion nonostante Halbrand abbia una ferita che richiede, “guarigione elfica”. Devono aver volato per arrivarci in soli sei giorni. Le persone gravemente ferite di solito possono andare al galoppo per giorni o addirittura settimane senza complicazioni, quindi niente di troppo strano (siamo un po’ ironici qui).

Si presentano in Eregion dove Elrond e Celebrimbor stanno discutendo di cosa faranno ora che i nani hanno rifiutato loro il mithril. Gil-Galad è previsto tra un giorno, quindi è un momento terribilmente conveniente per Galadriel e Halbrand per presentarsi proprio in quel momento esatto.

Gil-Galad dice loro che il tempo è scaduto e sta ordinando l’abbandono di Eregion. Tutti devono dirigersi immediatamente a Lindon in modo che tutti possano lasciare la Terra di Mezzo e tornare a Valinor. Elrond e Celebrimbor discutono per più tempo e Gil-Galad glielo dà con esitazione.

Halbrand è stato preso in carico per ottenere una “guarigione elfica” dai guaritori che Arondir afferma che gli elfi in realtà non hanno ma miracolosamente migliorerà poco dopo. Si dirige direttamente al laboratorio di Celebrimbor e sembra molto eccitato quando scopre che l’elfo con cui sta parlando non è altro che il grande Celebrimbor stesso. Chiede delle gemme e del mithril e quando Celebrimbor gli dice che non ne hanno abbastanza, suggerisce di usare una lega (da cui il titolo dell’episodio, Alloyed). Un maestro fabbro elfo non ci penserebbe mai, ovviamente.

“Grazie per il suggerimento intrigante”, dice Celebrimbor, a cui Halbrand risponde “Chiamalo un regalo”.

Quella frase è, per chiunque sappia qualcosa sulla vera storia de Gli Anelli del Potere, un regalo di un certo tipo.

Quando Sauron arriva dagli elfi come Annatar, è conosciuto come il Signore dei doni e cerca di sedurli con le sue promesse. Gil-Galad, Elrond e Galadriel non si lasciano ingannare, ma Celebrimbor, indebolito dalla sua ambizione, lo è e prende Annatar in Eregion.

È a questo punto, quando Celebrimbor inizia a parlare di forgiare un “nuovo potere” che finalmente emergono i problemi di Galadriel. Quando viene a sapere che Halbrand ha dato consigli a Celebrimbor, è immediatamente sospettosa.

In ogni caso, ha incaricato un elfo che va a cercare i suoi registri del lignaggio dei re delle Terre del Sud, e dopo essere tornato abbastanza rapidamente lei scopre che orribile verità: non esiste un re delle Terre del Sud! La stirpe dei re si estinse mille anni fa e in qualche modo lei non lo sapeva e non si è preoccupata di fare altri dieci minuti di ricerca presso la Sala del Sapere a Númenor.

Affronta Halbrand e lui confessa rapidamente. Ha avuto molti nomi. La scena seguente avrebbe potuto essere effettivamente decente se l’impostazione prima di questo punto fosse stata migliore, ma è tutto così artificioso. Tutto ciò che portava qui si basava su una coincidenza veramente radicale.

Avrebbero potuto impostarlo in un modo molto più convincente e sorprendente, ma si sono affrettati e hanno fatto a pezzi il materiale originale nel processo.

Alla fine, Galadriel rifiuta le avances di Sauron di governare al suo fianco e lascia Eregion. Invece di dire la verità a Elrond e Celebrimbor, Galadriel dice loro di fare tre anelli invece di due, per motivi di equilibrio. Fanno gli anelli e li fissano con soggezione.

Gli anelli che hanno richiesto 90 anni per essere realizzati. Naturalmente, non fanno nemmeno i primi anelli: gli anelli degli uomini e dei nani. Galadriel dice anche che devono essere solo per gli elfi. Sauron sarebbe stato lì per forgiare tutti gli anelli degli uomini e dei nani. Faceva parte del suo piano: convincere gli elfi a creare quegli anelli in modo che potesse creare l’Unico Anello in segreto e controllare tutti gli altri. Quindi, una volta che gli elfi hanno appreso del suo inganno, hanno creato gli anelli degli elfi e li hanno tenuti segreti, il che alla fine porta Sauron ad attaccare e distruggere l’Eregion.

Ma niente di tutto questo è qui! Nessuno degli elementi più basilari della forgiatura degli attuali Anelli del Potere. Halbrand/Sauron trascorre una giornata in Eregion e se ne va. In che modo questo è in qualche modo fedele alla fonte? Questa è una riscrittura completa di una storia abbastanza consolidata. E a che fine?

Oh, e per forgiare gli anelli hanno bisogno dell’oro e dell’argento di Valinor. Intendiamoci, molte delle cose elfiche in Eregion sono probabilmente fatte di oro e argento di Valinor, ma finiscono invece per usare il pugnale di Galadriel, anche se è l’unica cosa che le è rimasta di suo fratello.

Halbrand, nel frattempo, torna a Mordor dove lo vediamo fare un’escursione sulle montagne e fissare malvagiamente la pianura vulcanica al Monte Fato.

Infine, i Pelopiedi salutano Nori e lo Straniero. Lo Straniero sta andando a est e quando Nori la definisce un’avventura le dice che no, hai bisogno di compagni per quello. Quando suo padre le dice che deve andare con lui, lei è prontamente d’accordo.

Poi siamo sottoposti a molti addii lunghi, prolungati, sdolcinati.

Poppy è devastato dal fatto che Nori se ne vada. “Perché tutti quelli che amo se ne devono andare?” chiede, a cui Nori dice qualcosa del tipo “Non impareremmo nulla di nuovo se non lo facessimo”. Nessuna delle due suggerisce l’ovvio: potrebbero partire entrambi! Non è che Poppy abbia una famiglia rimasta. Tira da sola il suo carrello (cammina da sola, nonostante i canti) e sono migliori amiche. Sono la versione femminile di Frodo e Sam!

Finalmente Nori parte con lo Straniero e ora abbiamo un paio d’anni da aspettare per un’altra stagione. Ma è confortante sapere che gli Anelli del Potere e Mordor sono stati tutti creati nell’arco di circa dieci giorni!

Avremmo potuto dedicare un’intera stagione alla vera forgiatura degli anelli. Per l’inganno di Annatar/Halbrand. Agli elfi e alla loro vanità. Avremmo potuto aspettare per raccontare la storia di Numenor fino a dopo, una storia sulla ricerca per ingannare la morte e l’orgoglio che viene prima della caduta. In tanti modi questa serie avrebbe potuto prendere ciò che Tolkien ha effettivamente scritto e trasformarlo in una serie TV degna del materiale originale. Abbiamo voluto essere più critici per il finale di stagione ma nel complesso non diremo mai che questa serie non è eccezionale per gli sforzi che ha fatto su tutta la linea.