Assistenti di volo: aumenta il riposo fra i turni

Le compagnie aeree dovranno dare per legge almeno 10 ore di riposo fra i turni. Un’ora in più rispetto alla regola attuale: decisione della FAA.

La FAA, Federal Aviation Administration, l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense specializzata nell’aviazione civile, ha deciso di concedere un’ora di riposo in più rispetto alla regola attuale agli assistenti di volo. Un modo per contribuire alla sicurezza a bordo. La nuova normativa sarà attiva fra 30 giorni, mentre le compagnie aeree avranno 90 giorni per conformarsi. Le attuali regole federali permettono agli assistenti di volo di lavorare fino a 14 ore giornaliere. Avere così 9 ore di riposo tra un turno e l’altro.

L’Associazione degli assistenti di volo ha lottato per lunghi anni per ottenere una pausa più lunga fra i turni. Si è verificato un aumento 2020-2021 degli incidenti relativi a passeggeri indisciplinati. Ciò dimostra il bisogno di dare agli equipaggi di cabina più riposo fra i turni. Ecco che la FAA ha raccolto commenti pubblici sul requisito di riposo extra relativo a 2019 e 2021. Ha ricevuto così 1.000 commenti da compagnie aeree, pubblico e assistenti di volo.

La sicurezza è sempre la massima priorità del settore e avere assistenti di volo riposati e allertati che sono pronti a svolgere le loro responsabilità, compresa la sicurezza della cabina e altri compiti, è fondamentale per questo obiettivo. Sostenere contromisure scientificamente convalidate e basate sui dati per prevenire l’affaticamento.

gruppo commerciale Airlines for America, rappresentante le più grandi compagnie aeree d’America