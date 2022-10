Animali: Italo lotta contro l’abbandono

Italo ha raddoppiato i posti a disposizione a bordo treno per chi viaggia con il cane creando una nuova iniziativa pet-friendly. Un supporto per le adozioni.

Italo è da sempre amica degli animali. Così per agevolare adozioni e lottare contro gli abbandoni ha messo a disposizione i suoi treni per accompagnare cani e gatti adottati. Sono più di 100mila gli animali accolti nei rifugi, quelli registrati nel 2021. Numeri che devono essere abbassati e grazie alla collaborazione della società Italo con Empethy e ALI-Animal Law Italia sarà possibile.

Empethy è un motore di ricerca nazionale per misurare la compatibilità tra adottante e adottato. Un modo per incentivare adozioni di lunga durata. ALI-Animal Law Italia ha invece lo scopo di migliorare il benessere degli animali.

I nostri amici a 4 zampe sono a tutti gli effetti membri della famiglia, per questo Italo è sempre in prima linea per facilitare gli spostamenti di chi viaggia con gli animali e per contrastare fenomeni come l’abbandono e il randagismo. Quotidianamente numerosi animali viaggiano sui nostri treni e questo è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione: siamo un’azienda pet-friendly e vogliamo fare la nostra parte per salvaguardare il benessere dei nostri cuccioli. Da questa volontà è nato l’accordo con Empethy e Animal Law Italia, offrendo gli spostamenti ai volontari.

Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo

Una campagna pet-friendly con cui Italo già dall’inverno scorso consente di avere posti dedicati accanto al padrone con appositi welcome kit. Cinque i posti riservati sui treni AGV e quattro sugli EVO per regalare un viaggio comodo al tuo cane. Un servizio con prezzi competitivi: si parte da 19,90 euro sulle tratte brevi come la Roma-Napoli o la Roma-Firenze. Sono sempre più numerosi i passeggeri che vogliono portarsi dietro i loro amici animali. Nell’estate 2022 si contano 8,5 milioni di italiani che sono andati in vacanza con il proprio amico a quattro zampe.