Offerte Amazon: FIFA 23 in forte sconto su PlayStation 4

Le offerte di Amazon permettono a tutti gli utenti di procedere con l’acquisto del nuovo titolo a tema calcistico FIFA 23, uscito il 30 settembre, ad un prezzo scontato interessante (se pensiamo che il gioco è appena arrivato in commercio).

La nuova simulazione calcistica di Electronic Arts si presenta per PlayStation 4 ed è acquistabile a 57,90€ per quel che concerne l’edizione old-gen. Non manca ovviamente la possibilità di fruire della spedizione gratuita Amazon Prime. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, e non sappiamo quanto durerà l’offerta in questione.

I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere.

