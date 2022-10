Il Pixel 7 Pro è il migliore smartphone per scattare foto, meglio perfino dell’iPhone 14 Pro

Secondo DxOMark, il Google Pixel 7 Pro ha la migliore fotocamera posteriore in commercio. Batte perfino l'iPhone 14 Pro, che però costa 500€ in più.

I nuovi Pixel 7 e 7 Pro si stanno dimostrando degli ottimi smartphone. Le prime recensioni ne parlano molto bene e ora abbiamo anche il giudizio – tecnico e affidabile – di DxOMark. Il sito specializzato nei benchmark degli smartphone ha messo sotto torchio il nuovo top di gamma di Google.

Il Pixel 7 Pro ha ottenuto un punteggio ottimo in praticamente tutte le categorie principali, ma è il giudizio sulle fotocamere a spiccare su tutto il resto. Il comparto fotografico posteriore ha ricevuto un punteggio di 147, cioè il punteggio più alto per gli smartphone attualmente in commercio.

Si è posizionato a pari merito con l’Honor Magic 4 Ultimate, battendo perfino l’iPhone 14 Pro — che in Italia costa un minimo di 500€ in più.

Il Pixel 6 Pro, per quanto ampiamente elogiato, non aveva ottenuto un primato del genere. Ulteriore prova di come Google stia investendo moltissimo sui suoi prodotti hardware, con l’obiettivo – chiaramente sul lungo termine – di diventare un tenace e agguerrito competitor di brand come Apple, Samsung e Xiaomi.

Vale la pena di segnalare che il Pixel 7 Pro ha ottenuto il punteggio più alto anche nella categoria foto che DxOMark chiama “Friends and Family”, cioè quegli scatti non professionali a soggetti di varia natura – appunto selfie, amici e via dicendo – scattate spesso in condizioni di luce non ottimali.

Se la qualità delle foto è ottima, il Pixel 7 Pro ottiene risultati più modesti con i video — in questo caso l’iPhone 14 Pro non ha davvero eguali.

Bene anche il display: secondo DxOMark quello del Pixel 7 Pro è il secondo migliore, dietro all’ottimo iPhone 14 Pro Max (che aveva accumulato record su record).