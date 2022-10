Halloween Ends e l’addio di Jamie Lee Curtis: “Questa è la mia eredità”

Durante la premiere di Halloween Ends l’iconica interprete Jamie Lee Curtis ha raccolto gli applausi del pubblico, ed ha parlato di ciò che rende immortale la sua Laurie Strode, tornata per un ultima volta nel capitolo finale della trilogia.

Questo è il video con il tributo fatto durante la premiere di Halloween Ends a Jamie Lee Curtis.

Toni Collette, Naomi Watts, Katie Cassidy, Abigail Breslin and more paid tribute to Jamie Lee Curtis at the #HalloweenEnds premiere. Curtis said, "I can't believe that my legacy, way after I'm gone, except for my children, will be that I never gave up." https://t.co/JnGDnAmRBE pic.twitter.com/2W5iQUBvPN

— Variety (@Variety) October 12, 2022