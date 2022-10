Epic Games Store: giochi del 13 ottobre 2022 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana, che saranno disponibili da oggi 13 ottobre al 20 ottobre 2022. Si tratta dell’horror Darkwood e di ToeJam & Earl: Back in the Groove.

Darkwood è un survival horror molto particolare sviluppato da Acid Wizard Studio. In questo titolo vestiremo i panni di un uomo bloccato all’interno di una misteriosa foresta, infestata da creature inquientanti che durante la notte escono in cerca di carne fresca.

ToeJam & Earl: Back in the Groove, invece, è “un’avventura unica, che batte al ritmo dell’hip-hop della vecchia scuola ed è colma di rimandi all’episodio originale del 1991. Il Signore del Funk (e co-creatore) Greg Johnson è di nuovo al timone del seguito che tutti i fan di ToeJam and Earl hanno atteso per anni!

Il celebre duo degli anni ’90 è di nuovo in azione, con tanti regali mai visti prima che gli serviranno per domare quell’assurdo pianeta che è la Terra e recuperare tutti i pezzi della loro astronave, la Rapmaster Rocket. Gioca in co-op per scoprire zone e regali segreti, fatti nuovi amici tentando in tutti i modi di sopravvivere a un mondo in continuo cambiamento!”

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.