David Beckham: Squadre da Salvare, trailer dello show Disney+ in arrivo il 9 novembre

Disney+ ha pubblicato oggi il trailer ufficiale della serie originale britannica David Beckham: Squadre da Salvare, che debutterà in esclusiva su Disney+ mercoledì 9 novembre. In questa serie in quattro puntate, David Beckham torna alle sue radici nell’East London con l’ambizione di aiutare i Westward a vincere. Lo sneak peek lo ritrae mentre fa da mentore alla giovane squadra e dà consigli sul calcio di punizione perfetto per imparare a tirarlo proprio come faceva lui.

Coprodotta dalla società di produzione Twenty Twenty, vincitrice di premi BAFTA e RTS, e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato da Beckham, David Beckham: Squadre da Salvare è una serie commovente che vede lo stesso David Beckham tornare alle sue radici nell’East London per fare da mentore ai Westward Boys, una giovane squadra dilettantistica che si trova in fondo alla classifica rischiando la retrocessione. Non si tratta però di una lega qualsiasi… è la stessa in cui il campione giocava da ragazzo. Lavorando a stretto contatto con gli allenatori, Beckham cercherà di risollevare le sorti della squadra.

Leggi anche: