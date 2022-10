Cuphead in Edizione Fisica disponibile per il preordine

Le offerte di Amazon di oggi ci permettono di preordinare Cuphead nella sua versione fisica: stampato da iam8bit, il gioco arriva in questa versione con tanti contenuti aggiuntivi, compreso il DLC The Delicious Last Course.

Presente all’interno anche una tessera “Cuphead Club Membership” numerata singolarmente, che ricorda le tessere dei club che si ricevevano per posta degli anni 30, sei strisce di fumetti da collezione, scritte e illustrate con amore dal team di Studio MDHR e una stupenda copertina reversibile disegnata a mano, raffigurante i personaggi più iconici del gioco che rende omaggio ai poster classici dei cartoni animati e al mondo fantastico di Cuphead!

Il gioco è preordinabile al prezzo di 41€ per PlayStation 4, Xbox One e Switch, e uscirà (e quindi verrà consegnato) il 6 dicembre 2022. Ispirato ai cartoni animati degli anni 30, le grafiche e l’audio di Cuphead sono meticolosamente create con le stesse tecniche dell’epoca: animazione tradizionale disegnata a mano, sfondi ad acquerello e registrazioni jazz originali.

