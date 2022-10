Amazon ha aumentato gli stipendi dei suoi dipendenti italiani

Amazon Italia aumenterà gli stipendi dei suoi dipendenti. I sindacati annunciano l’intesa con il colosso dell’e-commerce. L’accordo sindacale è stato firmato da ilt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Nidil Cgil, Uiltemp, Felsa Cisl, Filcams, Fisascat, Uiltucs e Ugl.

L’accordo raggiunto prevede un incremento dei salari, oltre che alcuni altri benefit economici.

Con questo aumento, le retribuzioni di ingresso sono incrementate del 19% rispetto a quelle del 2018 e sono superiori dell’8% rispetto a quanto previsto dal 5° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni

si legge in un comunicato stampa pubblicato da Amazon.

Le nuove condizioni economiche andranno a beneficio di tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato – sia a tempo determinato, che indeterminato – diretto con Amazon. Gli aumenti riguardano il personale amministrativo e operativo, oltre che i dipendenti impegnati nelle operazioni di magazzino.

Gli effetti della nuova intesa si vedranno già a partire dalla busta paga di ottobre, con un incremento del 2%. Le nuove condizioni economiche entreranno in vigore a partire da gennaio del 2023. Nello stesso periodo i ticket per i buoni pasto saliranno da 5 a 7 euro. Complessivamente, lo stipendio lordo per i dipendenti con contratto base del ramo logistico salirà a 1.713€.