The Bear, la recensione:

Iniziamo la recensione di The Bear dicendo che è la rara “serie gastronomica” che non romanticizza l’atto di preparare un pasto. Ma certamente esalta l’atto di mangiare. La commedia drammatica di otto episodi – probabilmente uno delle migliori nuove serie dell’anno – ha una filosofia simile sulla vita.

Quasi ogni personaggio che vediamo nel suo cast angusto è segnato, ma non ci soffermiamo mai sul modo in cui sono state inflitte loro le ferite; invece, ci concentriamo sulla riprese. The Bear è una serie di pasti cucinati con passione e incidenti che cambiano la vita.

Il protagonista è uno chef prodigio in rovina che, dopo aver lavorato in alcune delle migliori cucine del mondo, si ritrova al timone della paninoteca di famiglia a Chicago dopo che suo fratello si è suicidato e lo ha lasciato al comando. Quando lo incontriamo per la prima volta, Carime “Carmy” Berzatto (interpretato in una svolta da star da Jeremy Allen White) sta vivendo le scosse di assestamento di una carriera di breve durata al culmine della sua (insolitamente impegnativa) professione.

Aspettandosi che la sua formazione sia il top nel suo stabilimento di famiglia considerevolmente meno raffinato, Carmy viene scosso da una serie di brusche pretese dei compagni che lo gettano dalla padella nel fuoco. Suo cugino testa calda è stato deliberatamente difficile riguardo all’intera situazione. È geloso del fatto che Carmy abbia ereditato il ristorante invece di lui, ma è anche – ed è questo che rende la serie così deliziosamente drammatico – molto protettivo nei suoi confronti.

Capisce che Carmy non è tagliato per questo. I vecchi sono resistenti al cambiamento: le grida di Carmy di “angolo!” e “mani!” sono inizialmente fraintese e poi ignorate del tutto. E poi c’è la sous chef estremamente talentuosa che Carmy assume più per necessità che per altro. Interpretata da Ayo Edebiri, Sydney arriva con i suoi demoni, ma non è dell’umore giusto per lasciare che il lato mostruoso di Carmy ostacoli le sue ambizioni di carriera.

Porta una rara intuizione femminile in un ambiente storicamente dominato dagli uomini: i ristoranti, ad esempio, hanno spesso le stesse gerarchie dall’alto verso il basso delle aziende e degli imperi criminali.

E nel suo modo strano, The Bear è molto simile al Padrino. Riguarda la famiglia, ma più specificamente, parla di una famiglia che è stata minacciata da tensioni, traumi e tragedie. Carmy è colpevole, come Michael Corleone, di aver sostanzialmente abbandonato i suoi e di aver cercato di farcela da solo.

Non voleva avere niente a che fare con gli affari di famiglia; sentiva di essere migliore – il cugino Richie, a un certo punto, lo chiama “un stronzo di Eleven Madison Park”. Ma ora che suo fratello è scomparso, non ha altra scelta che farsi avanti e, ove possibile, fare ammenda per i torti che potrebbe aver commesso. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Altro che cucine da incubo…

Continuiamo la recensione di The Bear dicendo che una delle scene migliori della serie – ce ne sono troppe, davvero – ha un cuore a cuore con sua sorella, che gli dice che non le chiede mai come sta, sottintendendo che l’unica persona a cui tiene è se stesso. La risposta di Carmy avrà perfettamente senso, ma non per tutti. In quel momento di vulnerabilità, Carmy non parla con loro. Né la serie parla agli spettatori che si aspettano riprese al rallentatore di cibo preparato con delicatezza. The Bear non ha paura di sporcarsi in trincea, anche a costo di rischiare gli scioperi.

Purtroppo il cinema ha sempre avuto una comprensione piuttosto limitata degli uomini in cucina. O sono come il personaggio di Jon Favreau – caldo, appassionato e generoso – o sono come il personaggio di Bradley Cooper del film Burnt. Carmy (per lo più) rientra in quest’ultima categoria. È un rappresentante della cultura dei dinosauri che la serie, tramite Sydney, sta tentando di criticare, ma si è anche illuso di pensare di essere una specie di outsider anti-establishment.

Come Boiling Point – un dramma devastante su un servizio di cena particolarmente movimentato in un elegante ristorante londinese – l’episodio sette di The Bear è girato in una magnifica ripresa ininterrotta. Gli ordini si accumulano, l’attrezzatura si guasta e le tensioni ribollono in superficie mentre i panini rimangono disfatti, gli avventori rimangono senza servizio e i traumi rimangono irrisolti. La cucina – uno spazio angusto e claustrofobico che consente crudeltà casuali – non è mai stata così minacciosa.

E lo sceneggiatore e regista Christopher Storer gira queste scene come se fosse Steven Spielberg che filma l’assalto alla Normandia in Salvate il soldato Ryan. Lo stress è palpabile ogni volta che Carmy è alla cassa e inizia a gridare ordini.

L’ambiente della pentola a pressione diventa spesso così insopportabile che sembra che Carmy sia sul punto di gettare via i suoi preziosi coltelli, prendere una pistola e correre invece il rischio contro i tedeschi. Ma come un buon soldato, rimane di fronte a una sconfitta certa, mentre la confusione si riversa sulla rabbia e tutti iniziano a sentire il calore. Carmy non si arrende: al servizio, con la sua squadra e con se stesso.

C’è una bellezza sconveniente in questa serie e nei suoi personaggi. C’è una grazia nella narrazione anche quando la violenza reale sta esplodendo sullo schermo; un ritmo alla scrittura anche quando tutto ciò che puoi sentire sono uomini insicuri che si urlano parolacce a vicenda. The Bear è una serie brillante.

Una via d’uscita

Arriviamo alla conclusione della recensione di The Bear dicendo he se siete preoccupati che The Bear rappresenti l’ennesimo esempio di una serie che ruota attorno a un genio travagliato – un uomo che tratta tutti come stronzi ma va bene perché è bravo in quello che fa – stai certo che mentre Carmy può essere un genio, si sforza sempre di trattare coloro che lo circondano con rispetto. Anche coloro che non lo meritano, come l’odioso e spavaldo

Richie di Moss-Bachrach, una performance che è diretta “all’esterno” come quella di White è diretta “all’interno”.

Ma la cosa che vi farà entrare nella serie è la performance di Edebiri nei panni di Sydney, l’ambiziosa sous chef con grandi idee e la capacità di vedere attraverso il comportamento offensivo di Richie. È così brava qui, sicura di sé e abbastanza sicura da resistere alla sfiducia dello staff anche se lavora per conquistarli.

Farete il tifo per ogni personaggio, a vostra volta. Anche Richie, alla fine. Tanto che quando la serie ha fornito a Carmy momenti per aprirsi su quello che sta attraversando, ammirerete l’arte dietro di loro – la scrittura e la performance bruciante e palpabile di White.

Idem una svolta nell’episodio finale che porta a un finale forse troppo “ordinato” a questo posto, a questi personaggi. Soddisfacente? Sicuro. E non si può dire che i semi non siano stati piantati con cura. Ma dove i migliori finali riescono a sembrare sia sorprendenti che inevitabili, questo è semplicemente sorprendente.

Eppure: quelli sono cavilli. Eccone un altro: quando assumi Abby Elliott come ha fatto questa serie, dovresti usare Abby Elliott di più in questa serie.

The Bear è una serie generosa sia per i suoi personaggi che per il suo pubblico. È divertente ma mai scherzoso, commovente ma mai sdolcinato. È una serie tv che sa esattamente cosa sta facendo e lo fa molto bene. Guardatela e ringraziateci. Non necessariamente in questo ordine.

The Bear è disponibile per la visone su Disney Plus.