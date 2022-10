One Piece Film: Red, lo spettacolo musicale durante la partita degli USC Trojans

Dopo aver invaso Time Square, Toei Animation ha portato la campagna promozionale di One Piece Film: Red negli stadi, mettendo a frutto la banda musicale della squadra di football degli USC Trojans, che durante l’intervallo del loro match inaugurale hanno suonato un set di tre canzoni apposite per pubblicizzare l’imminente uscita della pellicola nei cinema americani.

The One Piece is real! We witnessed the #OnePiece Times Square takeover in New York tonight! Did this really happen?? 🏴‍☠️🌃#OPFilmRedNYCC #NYCC #OnePieceFilmRed pic.twitter.com/1fYsPah62v — Toei Animation (@ToeiAnimation) October 9, 2022

In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un imperdibile film che per la prima volta vede un profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda e che ha ottenuto risultati eccezionali al box office globale.

L’appuntamento è per il prossimo 1° dicembre nelle sale cinematografiche, preceduto dalle anteprime il 7 e 8 novembre in lingua originale e dalla presentazione nazionale a Lucca Comics & Games.

In Giappone la pellicola è a tutti gli effetti la più redditizia di sempre del franchise: ha incassato oltre 96 milioni di Euro registrando così il miglior incasso anime del 2022 e ottenendo il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese. Dopo un mese di programmazione, anche in Francia il film continua ad avere ottimi risultati al box office, con oltre 950.000 spettatori accorsi al cinema a godersi il nuovo film di One Piece sul grande schermo.

One Piece Film: RED, atteso dai fan più accaniti e non solo, è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado) e vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori, nonché il pirata che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata e il padre del nuovo personaggio Uta.

Sinossi:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks!

Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

