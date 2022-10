Loganair: voli in aumento per l’estate 2023

Loganair, nota compagnia aerea, per l’estate 2023 prevede voli aggiuntivi. Nello specifico, da Edimburgo a Southampton, Exeter e Bergen, in Norvegia. Oltre a un servizio giornaliero aggiuntivo tra Glasgow e Southampton. Insieme all’aumento del suo programma di voli per l’estate 2023 ha ufficializzato più servizi sulle rotte regionali principali. In risposta all’aumento della domanda di turisti e viaggiatori d’affari.

Si è aggiunto un quinto volo giornaliero di Edimburgo e Glasgow da e per Southampton a grande richiesta. Ciò ha aumentato l’interconnettività per le imprese in tutta l’Inghilterra dando maggiore flessibilità ai viaggiatori di piacere. La programmazione dei voli colma lacune del programma permettendo di arrivare nella capitale della Scozia. In più un nuovo volo serale per una partenza successiva da e per Glasgow.

Previsti servizi internazionali da parte di Loganair tra la capitale scozzese e Oslo. Essi avranno un incremento nel 2023 con quattro voli settimanali previsti nella prossima estate. All’inizio del 2022 i voli da Edimburgo a Bergen e Stavanger sono stati ripresi in seguito alla popolarità cominciata nel 2019. Nel 2023 saranno disponibili altre opzioni di volo per il forte interesse relativo alla rotta sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Rispetto ai 6 voli settimanali dell’estate 2022, Loganair opererà anche un doppio servizio giornaliero tra Edimburgo ed Exeter.