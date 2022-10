L’Accademia del bene e del male: il nuovo trailer del film Netflix

Netflix ha diffuso un nuovo trailer de L’Accademia del bene e del male, film che arriverà sulla piattaforma streaming il 19 ottobre. Alla regia del lungometraggio c’è Paul Feig, già filmmaker che ha lavorato a Le amiche della sposa ed al Ghostbusters al femminile.

Ecco il nuovo trailer de L’Accademia del bene e del male.

Questa è la descrizione del progetto:

Ti diamo il benvenuto all’Accademia del bene e del male, dove ogni grande fiaba ha inizio… Tra una settimana dovrai decidere da che parte stare. Tratto dall’omonima serie di bestseller internazionali, L’Accademia del bene e del male è un film diretto da Paul Feig e interpretato da un cast d’eccezione che include Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron e Kerry Washington. Dal 19 ottobre, solo su Netflix.

Sinossi:

Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie ama le fiabe e sogna di scappare dalla vita monotona del suo villaggio, mentre Agatha ha un aspetto oscuro e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell’Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra fin dal principio: Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall’elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington). Se frequentare lezioni con la prole di Cenerentola, Capitan Uncino e con l’affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e ricollocare le ragazze nella scuola adatta. Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie riemerge minacciando di distruggere la scuola e ignorare le regole, l’unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba stessa.