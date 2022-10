Dune 2, Poirot 3 e Il Pianeta delle Scimmie: ecco le date d’uscita

Dune 2, Poirot: A Haunting in Venice e Kingdom of the Planet of the Apes hanno delle date d'uscita. Ecco quando arriveranno al cinema.

Dopo che i Marvel Studios hanno riprogrammato il proprio calendario di uscite cinematografiche, anche altre case di produzione hanno stabilito le date di arrivo al cinema di alcuni dei loro titoli. E ciò ha riguardato anche Dune 2, Poirot: A Haunting in Venice e il nuovo film de Il Pianeta delle Scimmie.

Per quanto riguarda Dune 2 si tratta solo di uno spostamento di data di qualche settimana, considerando che il lungometraggio doveva arrivare in sala il 17 novembre 2023, e, invece, arriverà al cinema il 3 novembre. Curiosamente si tratta della data che precedentemente era occupata dal film Marvel Blade, riprogrammato per il 2024.

Il terzo capitolo della saga su Poirot realizzato da Kenneth Branagh, arriverà al cinema direttamente l’anno prossimo: A Haunting in Venice è stato programmato sul calendario il 15 settembre 2023, con la produzione che partirà direttamente a novembre. La storia è stata adattata dal romanzo del 1969 Hallowe’en Party (Poirot e la strage degli innocenti, nella versione italiana) e vanterà un inquietante setting tendente al sovrannaturale, con un Poirot in pensione e che si è imposto una sorta di esilio veneziano, interrotto però dalla sua partecipazione a un evento in un antico e decadente palazzo dove avverrà un truce e misterioso omicidio.

Mentre per quanto riguarda il nuovo film su Il Pianeta delle Scimmie, intitolato in originale Kingdom of the Planet of the Apes, l’uscita è prevista per il 4 maggio 2024. La produzione sarebbe già in corso in Australia.