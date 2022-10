Boris 4 in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ed Alice nella Città

Il 23 ed il 24 ottobre Boris 4 arriverà in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ed Alice nella Città, prima della distribuzione su Disney+.

BORIS 4, l’attesa serie cult comedy scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, sarà presentata in coproduzione dalla Festa del Cinema di Roma e da Alice nella città. Domenica 23 ottobre, gli accreditati della Festa potranno assistere ai primi due episodi della serie, mentre il pubblico avrà la possibilità di vederli in anteprima il giorno successivo: lunedì 24 il cast introdurrà la proiezione sia presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone che all’Auditorium Conciliazione.

BORIS 4 è una serie originale italiana ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. La nuova stagione debutterà il 26 ottobre in esclusiva su Disney+ con tutti gli episodi.

Ricordiamo che durante la Festa del Cinema di Roma ci sarà anche l’anteprima del nuovo film di Steven Spielberg, intitolato The Fabelsmans, una storia autobiografica che racconta l’infanzia del popolare regista americano. Tra gli ospiti della manifestazione, che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre, possiamo menzionare anche James Ivory, che riceverà il premio alla carriera, Luc Besson, Stephen Frears, Mario Martone, James Gray, Paolo Virzì.

E poi ancora in occasione della presentazione del documentario Daniel Pennac: ho visto Maradona! di Ximo Solano, il pubblico della Festa potrà incontrare il celebre scrittore Daniel Pennac. Sul palco salirà anche la scrittrice Annie Ernaux regista, assieme al figlio David Ernaux-Briot, del documentario Les Annees Super 8, che sarà presentato nella sezione Proiezioni Speciali. Infine, Nino Migliori (classe 1926) incontrerà gli spettatori in occasione del documentario Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza di Elisabetta Sgarbi.