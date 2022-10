Poirot: A Haunting in Venice è il terzo capitolo della saga, svelato il cast

Kenneth Branagh tornerà nei panni di Hercule Poirot per A Haunting in Venice, che sarà da lui anche diretto: svelato oggi il cast principale della pellicola.

A marzo scorso 20th Century Studios ha ufficializzato la produzione di un nuovo lungometraggio dedicato a Poirot, il mitico investigatore ideato da Agatha Christie la cui ultima versione è stata incarnata dal britannico Kenneth Branagh, che tornerà anche alla regia per A Haunting in Venice, terzo capitolo della saga che sarà ambientato nella laguna più famosa d’Italia. Arrivano oggi le prime conferme anche riguardo al cast, che come per i precedenti due film sarà ricco di volti noti.

Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin e Ali Khan saranno della partita, e tra gli interpreti italiani spunta il nome di Riccardo Scamarcio.

La storia è stata adattata dal romanzo del 1969 Hallowe’en Party (Poirot e la strage degli innocenti, nella versione italiana) e vanterà un inquietante setting tendente al sovrannaturale, con un Poirot in pensione e che si è imposto una sorta di esilio veneziano, interrotto però dalla sua partecipazione a un evento in un antico e decadente palazzo dove avverrà un truce e misterioso omicidio.

