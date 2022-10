TikTok ora consente di pubblicare le foto. Per una volta è ByteDance a copiare Instagram

Per una volta è TikTok ad inseguire la concorrenza, e non viceversa. Il social di ByteDance ora punta sulle foto.

Per una volta è TikTok ad inseguire la concorrenza, e non viceversa. Il social di ByteDance ora punta sulle foto, replicando – in un certo senso – la funzione principale di Instagram. La nuova feature si chiama Modalità Foto.

Gli utenti ora possono condividere più foto fisse in un post, accompagnato da una didascalia di massimo 2.200 caratteri. I post con le immagini possono anche includere dei brani musicali e compariranno nella sezione For You, assieme ai classici video.

La nuova funzione va a snaturare TikTok, che fino ad adesso era un social incentrato esclusivamente sui video. Gli utenti stanno già iniziando ad utilizzare la Modalità Foto per condividere meme, replicando quello che già si vede su Instagram, ma anche Twitter e Facebook. Insomma, sta diventando un social network molto diverso da come ce lo ricordavamo.

Non è l’unica importante novità introdotta dall’app di ByteDance. Recentemente TikTok ha anche annunciato l’imminente arrivo dei Non mi piace: il nuovo pulsante serve ad aiutare l’utente a visualizzare contenuti più in linea con i suoi interessi nella sezione For You.